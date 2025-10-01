El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Herido un camionero tras volcar en la CL-619 en Villaconancio

El servicio de emergencias 112 moviliza a bomberos, Tráfico y sanitarios para rescatar al chófer, que quedó atrapado

Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:44

Un camionero de unos 50 años ha resultado herido al volcar su vehículo y quedar atrapado en la CL-619 en el término municipal de Villaconancio. El accidente, que ha tenido lugar este miércoles en el kilómetro 22 de esta vía autonómica en la provincia de Palencia, se produjo sobre las 17:22 horas, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

La Guardia Civil de Tráfico de Palencia, los bomberos de la Diputación y Emergencias Sanitarias-Sacyl acudieron rápidamente al lugar para rescatar al herido y gestionar la situación.

