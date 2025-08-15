Hallan un boceto del siglo XVI detrás del retablo de la parroquia de Pedraza

El Norte Palencia Viernes, 15 de agosto 2025, 08:24 Comenta Compartir

La retirada para su restauración de un lienzo con pintura al óleo que representa el martirio del apóstol San Andrés del siglo XVI de la parroquia de San Cipriano de Pedraza de Campos supuso este pasado lunes un hallazgo importante, ya que detrás se encontró una tabla con pintura al temple, color ocre, también del siglo XVI y anterior al lienzo.

La tabla tiene 185 centímetros de alto y 150 de ancho. Se trata de un boceto representando al obispo San Cipriano, titular del templo, sentado en su cátedra perdonando a un lapsi de rodillas e implorando ser readmitido en la iglesia (lapsi era un cristiano que había renegado de la fe). Este es presentado por un diácono y otras tres personas. El obispo está acompañado de un preste y otra persona. En la parte superior está representado el Espíritu Santo entre nubes.

El delegado diocesano de Patrimonio de Palencia, José Luis Calvo Calleja, se personó en la parroquia de Pedraza de Campos para ver la tabla y después de inspeccionar el resto del retablo, ha llegado a la conclusión de que existen más tablas, detrás de los otros tres lienzos existentes. La obra será estudiada con más detenimiento y posteriormente restaurada.

No obstante, la Diócesis recalca que este descubrimiento es muy importante desde el punto de vista eclesiológico y artístico, ya que se conservan muy pocos bocetos de esta época. «Además nos invita a investigar el porqué del cambio de un tema y contenidos a otros coincidiendo con la doctrina del concilio de Trento (1545-1563)», argumenta en un comunicado para informar del hallazgo.

