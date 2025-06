«Me gusta ver cómo el público acaba cansado al final de cada sesión»

Rebeca Adalia Sábado, 21 de junio 2025, 09:21 Comenta Compartir

Es el DJ del Zunder Palencia y además de la Selección Española de Baloncesto. Ha llevado su música a muchos rincones de la geografía española hasta pisar escenarios tan importantes como los de Space Ibiza, BCM Mallorca o el mismísimo WiZink Center de Madrid, entre muchos otros. Héctor Calderón tiene raíces palentinas y no podía faltar en la celebración del evento Palencia Plaza Mayor del Vino, que comienza hoy sábado, a las 12:00 horas. A partir de las 20:00 horas se subirá al escenario para pinchar las canciones del momento con una base de sonidos comerciales, vibrantes y potentes.

–¿Cómo nació su pasión por la música y las mesas de mezclas?

–La verdad es que a mis padres les encanta la música, nunca se han dedicado a ello pero cuando íbamos juntos en el coche siempre nos ponían canciones y yo siempre lo agradecía. Desde muy pequeño grababa cintas para que todos pudiéramos escucharlas juntos en el coche.

–¿Cómo definiría sus sesiones?

–¡Divertidas! No me gusta encasillarme en ningún estilo. Me gusta adaptarme al público. Te guste el género que te guste, lo que persigo en mis sesiones es que después de verme estés algo cansado de tanto bailar.

–¿Cómo es el día a día de un DJ?

–La verdad que cada vez con más tareas. A medida que tu carrera crece tienes que encargarte de más cosas, empezando por las redes sociales, vitales hoy en día. También hay que mantener la facturación al día tanto de clientes como de proveedores. O atender los correos electrónicos, elaborar presupuesto, recibir y hacer muchas llamadas y mensajes. Además de la preparación de eventos a nivel logístico. Por último y más importante, los DJ´s tenemos que estar muy al día de todas las novedades musicales.

–Si tuviera que elegir, ¿cuál ha sido su mejor actuación o la que recuerde con mayor cariño?

–Es muy difícil elegir, así que te diría tres sin ordenar por preferencia: Hacer el cierre de la mítica sala Space Ibiza emocionando a mi hermano y mis amigos allí presentes; ser el DJ en el Palacio de los Deportes Martín Carpena de Málaga con la celebración del centenario de la Federación Española de Baloncesto durante el partido España-EEUU y por último y a nivel más local, te diría que cualquiera de mis actuaciones en la ITA, el parque del salón en fiestas o la Plaza Mayor de Palencia cuando ascendimos a ACB.

–¿Cómo afronta y qué supone la actuación en la plaza Mayor de Palencia en este evento vitivinícola?

–Lo afronto con mucha ilusión porque actuar en la Plaza Mayor de Palencia siempre es un orgullo para mí y más de la mano de marcas tan importantes como las que colaboran en este evento.

–¿Es amante del buen vino?

–La verdad es que por mi trabajo no soy un gran consumidor de vino o de otras bebidas alcohólicas. Pero si tuviese que elegir qué consumir sería algo muy suave o un buen vino Ribera del Duero.

–Por último, ¿qué proyectos tiene entre manos para los próximos meses?

–Ahora estamos ya en medio de la temporada más fuerte del año sobre todo por lo que supone en el ámbito de los viajes y desplazamientos. En lo que llevamos de temporada ya he actuado en escenarios de Mallorca, Madrid, Vigo, León, Valladolid, Cádiz y muchos rincones de Palencia. Y aún nos quedan muchos viajes por toda España. En las próximas semanas estaré actuando por Cantabria, la siguiente Canarias… Siendo DJ se realizan muchos viajes aunque no siempre se disfruta de los destinos a los que llegas todo lo que te gustaría. Esta vida es así, y me encanta.

