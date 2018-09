Guillermo Barrios: «No somos enemigos del Ayuntamiento, solo mensajeros de los vecinos» Guillermo Barrios. / Antonio Quintero El espíritu batallador del barrio del Cristo seguirá presente en la nueva directiva, constituida ayer para dar relevo a la presidida por Brugera EL NORTE Palencia Jueves, 27 septiembre 2018, 12:13

La Asociación de Vecinos del Cristo renovó ayer su junta directiva y su nuevo presidente, Guillermo Barrios, parece dispuesto a continuar con la labor reivindicativa de su predecesor, Miguel Ángel Brugera. Aspectos como la firma del Plan Director de los Cerros del Cristo del Otero y de San Juanillo están subrayados en rojo en la agenda del nuevo presidente, que ocupó ayer su cargo con las palabras reivindicación y lucha como axiomas.

–La suya es la sangre nueva de la Asociación de Vecinos del Cristo...

–Pues sí, aunque todas las personas que se presentan conmigo, y yo mismo, hemos estado vinculados con el asociacionismo y el voluntariado. Llevamos años viviendo en el barrio, sabemos las necesidades que tienen los vecinos y nos toca coger el relevo de una asociación histórica que tiene que seguir batallando.

–El verbo batallar se usa tanto en su asociación como el verbo ser...

–Puede ser, y es que el carácter reivindicativo y batallador debe ser algo que tienen que tener los movimientos vecinales. Parece que el movimiento vecinal está de capa de caída, pero no es así. Ahora entramos gente joven, que pretende seguir el legado de anteriores movimientos pero con un punto de aire fresco, de abrir ventanas para adaptarnos a los nuevos tiempos que llegan.

–En cuanto al carácter reivindicativo y batallador, su predecesor le deja el listón bastante alto...

–Pues lo deja alto no solo él, sino toda la junta. Yo creo que más que un reto va a ser un honor sustituir a una junta directiva que ha hecho una labor encomiable con un esfuerzo titánico. No les ha importado partirse la cara con mucha gente, tanto en el barrio como en las instituciones, para conseguir logros que hace cuatro años parecían impensables, como el acuerdo del gas. Ha sido un gran equipo el que ha estado pelando durante estos cuatro años por los vecinos y vecinas del barrio.

–Es consciente de que se va a ganar algún enemigo si sigue con ese ADN combativo de la asociación...

–El objetivo no es ganarnos enemigos. El movimiento vecinal no es enemigo de nadie y menos aún del equipo de Gobierno. Al final, somos los que pisamos las calles, los que tanteamos a los vecinos y a las vecinas y sabemos de primera mano los problemas que hay para ponerlo en conocimiento de los que pueden resolverlos. No somos enemigos del Ayuntamiento, solo somos mensajeros de los vecinos. Hay veces que el mensaje no gusta, pero eso no nos va a hacer callarnos.

–¿Cuál es el primer mensaje que pretende mandar al Ayuntamiento de Palencia?

–El primero es que vamos a luchar por buscar una participación ciudadana real. No solo por el mero hecho de 'dar caña', sino porque es la mejor manera de hacer llegar al Gobierno municipal los problemas de los vecinos y vecinas del barrio del Cristo.

–Problemas tienen todos los vecinos de todos los barrios de la ciudad, pero a ustedes se les suele oír especialmente. ¿Por qué?

–Vivir al otro lado de las vías en Palencia marca un poco. Es una barrera física y emocional que nos hace sentirnos un poco más olvidados, pero no nos callamos. Las juntas directivas han sido especialmente luchadoras y, con una actitud crítica han, sabido trabajar para que ese mensaje se escuchara en la ciudad.

–¿Hay que ser de izquierdas para ser presidente la Asociación de Vecinos del Cristo?

–No. Creo que cualquier movimiento vecinal no debe estar vinculado a uno u otro lado político. Solo tiene que tener una visión crítica, constructiva y transformadora. Eso está al margen de lo que votemos cada uno cuando nos toca ir a las urnas.

–La anterior junta directiva se marcha con la espina de no haber firmado un plan director. ¿Cómo van a trabajar ustedes para lograrlo?

–Haremos lo que sea posible. Creemos que el Plan Director de los Cerros del Cristo del Otero y de San Juanillo es algo importante. Tenemos un emblema que es el Cristo del Otero y creemos que ese plan sería muy interesante para toda la ciudad. Parece ser que está todo muy encauzado, pero estaremos vigilantes para que finalmente se lleve a cabo.

–Usted va a ser la cara visible de la asociación, pero sabemos poco de su junta...

–Están representados todos los colectivos del barrio, pero somos eminentemente jóvenes. Tiene que haber una cabeza visible pero nuestra intención es que esto sea un equipo horizontal en el que todos consensuemos las decisiones.

–¿Qué considera más fácil que se firme el plan director o que se encuentre a alguien dispuesto a montar un negocio en el quiosco que ha montado el Ayuntamiento a los pies del Cristo?

–Creo que, según están las cosas hoy en día, va a ser más difícil encontrar a alguien dispuesto a montar un negocio en el quiosco, pero también puede ser una consecuencia lo uno de lo otro. Si realmente se lleva a cabo el plan director, se rehabilitan, se recuperan y se ponen en valor los cerros y el Cristo del Otero, será más sencillo que el poco turismo que llegue a nuestra ciudad tenga marcada una visita a los pies del faro de nuestra ciudad, donde está ubicado este quiosco que ahora nadie ve como un negocio pero esperamos que pueda serlo pronto.