Guillermo Acosta y Sara García, los más rápidos en el Trail Monte el Viejo

El apasionante mundo del Trail realizó este domingo una nueva parada en Palencia con especial relevancia a nivel regional. El Campeonato Autonómico de Trail y Carreras de Montaña contó con el Monte El Viejo como escenario, con la victoria de los atletas locales Guillermo Acosta ... y Sara García en la categoría absoluta masculina y femenina, respectivamente. A pesar de todo, Sara García no figuró como ganadora por problemas de licencia. La prueba, organizada por la Federación de Atletismo de Castilla y León junto con la delegación de Palencia y el Club Puentecillas, reunió a corredores de todas las categorías, desde sub-14 hasta máster de clubes de toda la región.

La competición dispuso de diferentes recorridos adaptados a cada categoría, destacando el circuito azul de 23 kilómetros con 500 metros de desnivel positivo y negativo, reservado para las categorías sub-23, absoluta y máster. La jornada arrancó a las 10 horas con las primeras salidas y se extendió hasta las 13:30 con las pruebas de los más jóvenes. El pistoletazo de salida para los atletas máster, absoluto y sub-23 dio comienzo a la mañana de Trail en el Monte El Viejo en Palencia. Mucha emoción en las primeras vueltas ante la igualdad mostrada en cabeza. El palentino Guillermo Acosta y Eduardo Hernández completaban ese primer tramo como destacados, prometiendo una gran lucha hasta el final. Por el contrario, en categoría femenina apenas hubo emoción. Sara García puso la velocidad crucero para marcharse en solitario y culminar esa primera parte distanciada de sus rivales.

Clasificación Masculina: Guillermo Acosta José María Cantero Eduardo Hernández 1:35:03 1:36:33 1:38:25

Clasificación femenina: Lara de Castro Sara Izquierdo Sonia Martín 1:51:55 1:54:17 1:55:32

En categoría masculina la prueba todavía dio varias vueltas en su guion hasta la llegada a meta. Guillermo Acosta logró quedarse en solitario en cabeza y terminó agenciándose la victoria en casa. Por detrás, el último tramo le pasó factura a Eduardo Hernández, llegando a ser superado también por José María Cantero. Quedando ambos tercero y segundo respectivamente. «No me esperaba la victoria al contar la prueba con poco desnivel y demasiado rápida para mi forma de correr. He apretado al máximo, he podido mantener el ritmo y todo ha salido perfecto. Ganar en casa siempre es espectacular», afirmó ayer Guillermo Acosta.

En categoría femenina el dominio de Sara García fue una constante durante todos los kilómetros de la prueba. Triunfo muy destacado de la palentina, pese a que no pudo figurar de esa manera por culpa de un problema con su licencia. «Correr en casa y en nuestro monte es un auténtico placer. He hecho una carrera perfecta y bien gestionada. Ha sido bastante rápida, me he guardado un puntito para el final y al ver que iba sola, he tirado con todo lo que tenía, lo he disfrutado muchísimo. La rabia ha sido el problema con la licencia que no me ha permitido coronarme como campeona», señaló Sara García.

Por detrás de la palentina entró Lara de Castro, quien figura como campeona en el Campeonato Autonómico, mientras que completaron el podio Sara Izquierdo y Sonia Martín.

En cuanto a las categorías inferiores, los triunfos fueron para Samuel García y Maia Alonso en categoría sub-14; en sub-16 para Gael González y Marta Cabeza; en sub-18 para Manuel Hernansanz y Khadija Boudiz; y por último en sub-20 para Alejandro Domingo y Yara López.