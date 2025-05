Grijota honra su legado con una multitudinaria Feria del Pan

La Plaza Mayor de Grijota se convirtió este domingo en un gran obrador al aire libre con motivo de la XV Feria del Pan, que ... cerró su edición más multitudinaria reivindicando el pan artesano como seña de identidad y orgullo local. Con 23 expositores procedentes de distintos puntos de la provincia, los asistentes pudieron adquirir todo tipo de especialidades, desde hogazas tradicionales hasta panes sin gluten –pasando por otros muchos productos para acompañar al pan como diversos embutidos, miel o vino-, además de dulces como los emblemáticos lagartos de Grijota.

Desde primera hora, la afluencia de público fue constante en los puestos del mercado, gracias a que la temperatura acompañó con una soleada jornada, que se instalaron en las inmediaciones de la Plaza Mayor del municipio grijotano. Los aromas a masa recién horneada y a productos artesanos impregnaron el ambiente en un día marcado por el sol, la música tradicional y el sabor a pueblo.

Una de las grandes novedades de esta edición fue la presencia de un puesto dedicado exclusivamente al pan sin gluten. Ana Clara Carbajo, responsable de la Pastelería Sumendi sin Gluten, celebró la buena acogida de esta nueva propuesta. «El año pasado estuve en esta feria junto con Alimentos de Palencia y este año hablé con el alcalde. Les pareció una muy buena idea tener esta opción sin gluten porque cada vez hay más problemas con la celiaquía», afirmó. Desde su mostrador, ofreció panes antinflamatorios, integrales o sin azúcar, pensados no solo para personas con intolerancias, sino para todo tipo de público. «Es importante disponer de estas opciones, que hace unos años no estaban. Este tipo de productos no se encuentran todavía muy metidos en el mercado y es cierto que las personas celiacas deberían tener más opciones para acceder a ellos», añadió.

Otro de los puestos más visitados fue el del Horno de la Peregrina, de Carrión de los Condes, donde se vendían, entre otros productos, los tradicionales lagartos de Grijota. Beatriz Ortega, vecina de la localidad y veterana en esta feria, explicó que cada año preparan con mimo estas deseadas rosquillas con forma de reptil. «Llevamos muchísimos años viniendo a la Feria y sin duda es la fiesta grande del pan. Seguimos con la tradición igual que con los lagartos. Son una elaboración que es entretenida y lleva mucho trabajo tanto hacerlos como moldearlos». Unas elaboraciones cuya aceptación fue máxima un año más, agotándose en las primeras horas de venta. «Los vendemos todos rapidísimo. Cada año viene más gente y, como en las últimas ediciones nos está acompañando el tiempo, estamos encantados en todos los sentidos», explicó.

Junto a los puestos, la jornada se completó con la celebración de la tradicional misa castellana en la iglesia de Santa Cruz, un animado taller infantil de panadería —que agotó plazas— y un pasacalles a cargo del grupo Zascandil, que puso ritmo en Grijota y color con danzas y dulzainas. Como colofón, se celebró el ya tradicional sorteo de seis cestas con productos de los expositores. Con anterioridad, durante la jornada del sábado, Grijota estrenó sus nuevos cabezudos –otra de las grandes novedades de esta decimoquinta edición–, además del concierto que ofreció el grupo D'Campos Folk en la plaza La Llana. Una cita con una programación que aúna tradición y nuevas propuestas en la ya más que consolidada Feria del Pan.

Con esta increible mezcla de costumbres e innovación, la XV Feria del Pan volvió a confirmar que Grijota conserva su esencia panadera. Una feria que sigue creciendo y que, año tras año, fermenta con fuerza en el calendario festivo de la provincia.