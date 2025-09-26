Gestamp recibe 1,66 millones de euros para impulsar baterías de vehículos eléctricos

El Norte Palencia Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:29 Comenta Compartir

La empresa Gestamp Palencia, S.A., ubicada en Dueñas, recibirá 1,66 millones de euros de la cuarta convocatoria del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) en su sección de baterías. La ayuda se une a la de a otras cinco empresas en la lista de la adjudicación provisional de 27,3 millones de euros anunciada por el Ministerio de Industria y Turismo.

La fábrica palentina, que cuenta con más de 300 empleados, «es un ejemplo de la excelencia operacional de esta compañía nacida en 1997», señalan desde Gestamp. Su origen se remonta a la creación del grupo familiar por Francisco Riberas Pampliega en 1958. Fue entonces cuando se establecieron los cimientos de lo que es ahora Gestamp. Con presencia en 24 países y más de 40.000 empleados, Gestamp es hoy uno de los principales proveedores tecnológicos de componentes de automoción del mundo.

Las instalaciones de Gestamp Palencia fueron visitadas en febrero de 2023 por su Majestad el Rey de España Felipe VI. En la visita del jefe del Estado, el grupo mostró las principales innovaciones de la multinacional en productos y materiales empleados con el objetivo de contribuir a que la movilidad sea cada vez más segura y limpia gracias, por ejemplo, a la reducción de las emisiones de CO2 debido al aligeramiento del peso de los componentes.

Además del proyecto de la firma palentina, figuran Cummins New Power (Castilla-La Mancha, 10,8 millones de euros), Basquevolt (País Vasco, 6,1 millones de euros), Micro Electrochemical Technologies (Castilla-La Mancha, 4,8 millones de euros), Resonac Graphite Spain (Galicia, 2,7 millones de euros) y Borgwarner Emissions Systems Spain (Galicia, 1 millón de euros). Estas inversiones buscan fomentar la fabricación de baterías y la recuperación de materias primas para vehículos eléctricos, reforzando la posición de España en la transición hacia la movilidad sostenible.

El anuncio se realizó durante la quinta edición del Foro AVANZA-Empresa Familiar en Murcia, donde el ministro de industria y Turismo, Jordi Hereu, resaltó la importancia de las empresas familiares en la economía española. La cuarta convocatoria del PERTE VEC, gestionada por SEPIDES y dotada con 1.250 millones de euros, eleva la inversión total en baterías a más de 900 millones, sumando las tres convocatorias previas.

Además, el ministro destacó la futura Ley de Industria y Autonomía Estratégica, que impulsará la reindustrialización del país. En su visita a Murcia, Hereu también recorrió la planta de Estrella de Levante, una empresa que ha recibido más de un millón de euros en el marco del PERTE Agroalimentario, consolidando su compromiso con la innovación y la sostenibilidad.