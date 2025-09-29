El gerente de ACD Montaña Palentina, Premio Jesús Garzón a la Conservación de la Naturaleza El jurado consideró que José Manuel Merino ha sido uno de los grandes referentes del desarrollo rural en Castilla y León

En el marco de la Feria Internacional de Ecoturismo (Naturcyl) 2025, el sábado se entregaron los Premios Jesús Garzón a la Conservación de la Naturaleza, que recayeron en la Alianza Marismas del Guadalquivir-Doñana (Premio a la Conservación de la Biodiversidad) y en José Manuel Merino Gutiérrez, del GAL Montaña Palentina (Premio al Desarrollo Rural en Armonía con la Naturaleza).

Los galardones están inspirados en el legado de Jesús Garzón, figura imprescindible en la defensa de la naturaleza ibérica. Garzón dedicó su vida a proteger lo esencial: la biodiversidad, las culturas tradicionales ligadas al territorio y la armonía entre el ser humano y su entorno. Fue un naturalista y conservacionista pionero y referente del ecologismo y de la conservación de la naturaleza en España que impulsó la creación del parque nacional de Monfragüe y la recuperación de la trashumancia.

El premio Jesús Garzón al Desarrollo Rural en Armonía con la Naturaleza se entregó este año a Manuel Merino Gutiérrez, gerente de ACD Montaña Palentina. El jurado le otorgó el galardón «por su trayectoria transformadora al frente del Grupo de Acción Local Montaña Palentina». El jurado consideró que ha sido uno de los grandes referentes del desarrollo rural en Castilla y León, combinando compromiso social, conocimiento técnico y visión territorial. Bajo su liderazgo, el GAL ha impulsado programas como RETO o TRINO, y ha sido clave en la creación del Geoparque de las Loras.

