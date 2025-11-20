El periodista, escritor y guionista Jorge Díaz (Alicante, 1962) es uno de los autores que firma, junto a Antonio Mercero y Agustín Martínez, bajo el ... seudónimo de la exitosa Carmen Mola, con la que han vendido más de tres millones de ejemplares. Díaz, que este año ha publicado en solitario 'El espía', participará este jueves, a las 19:00 horas en el salón de actos del Centro Cultural Provincial, en un encuentro literario enmarcado en el ciclo 'De Varia Literaria', organizado por la Diputación de Palencia.

-Este jueves participa en la segunda edición del ciclo de encuentros literarios que organiza la Diputación de Palencia.

-Me hace una enorme ilusión ir a Palencia, ciudad que conozco y en la que siempre me lo he pasado muy bien porque tengo muchos amigos palentinos, algunos de ellos periodistas que estudiaron conmigo la carrera como Charo Carracedo, Isaías Lafuente, Ramón Arangüena, Benito Iglesias...

-¿Cómo gestaron su primera novela, 'La novia gitana', que vio la luz en 2018?

-Los tres, que ya habíamos publicado novelas individualmente, estábamos trabajando como guionistas en la adaptación de una novela de Agustín Martínez, 'La caza; Monteperdido' en serie de televisión. Y, después de una reunión de trabajo, nos fuimos a tomar una caña y empezamos a comentar las diferencias entre la forma de trabajo en equipo del mundo del guion y la soledad del escritor. Y en esa conversación salió la posibilidad de escribir una novela de la misma forma que hacemos las series de televisión: pactando previamente todo, haciendo una escaleta y escribiendo cada uno su parte. Esa idea, en lugar de caer en el olvido, como suele ocurrir, prosperó y salió 'La novia gitana'. Y como nunca sabes dónde está el éxito, de repente esta novela cayó de pie y creo que fue porque estaba muy bien escrita y porque acertamos con la fecha de publicación, con la portada, con su título... Y nos vimos obligados, con mucho placer, a seguir adelante. Llevamos siete novelas publicadas y ya estamos escribiendo la octava.

-¿En esa primera escaleta ya tenían planeado hacer una trilogía?

-En aquel momento no, pero cuando estábamos a punto de ultimarla decidimos dejarla en alto con la posibilidad de escribir una segunda entrega si la cosa funcionaba. Y como empezó a tener éxito, la editorial nos requirió ver la continuación y ya nos pusimos manos a la obra con 'La red púrpura'. Pero en ningún momento pensábamos que se iba a convertir en trilogía o en pentalogía, como acabó siendo. Al principio fue un juego entre tres amigos guionistas de probar si nuestro sistema de trabajo funcionaba para escribir novelas, algo que se ha convertido en nuestra carrera profesional.

-¿El éxito de esa primera novela les sorprendió o confiaban en que iba a convertirse en un superventas?

-Nunca nos esperamos el éxito tan brutal que fue; ha llegado a publicarse en veinte países. Incluso, antes de publicarla en España y cuando aún no estaba diseñada la portada, la presentamos en la Feria de Frankfurt y allí firmamos contratos para editarla en cuatro idiomas. Pero no fue un éxito repentino. Cuando nos pidieron una segunda edición, y luego una tercera y reclamaban a Carmen Mola para hacerle entrevistas, cosa que no podíamos hacer al ser anónimos, ya nos dimos cuenta de que había sido exitosa.

-Y no solo eso, sino que ha sido adaptada al formato televisivo, al igual que 'La red púrpura'.

-Y 'La nena', la tercera entrega, ya está grabada, aunque aún no se ha estrenado.

-Las tramas de la inspectora Elena Blanco conforman cinco novelas y, entremedias, también han publicado dos más sin este personaje.

-Con Carmen Mola hemos ido sacando una novela por año desde 2018 hasta 2024, año en que decidimos que cada uno de los tres se dedicaría a escribir una novela individual y, así, poder publicarla este año porque nuestras carreras independientes se habían quedado muy olvidadas con Carmen Mola. Agustín sacó en enero 'El esplendor'; después salí yo en abril con 'El espía'; y en octubre Antonio, con 'Está lloviendo y te quiero'.

-Carmen Mola pone en modo de espera al personaje de la trilogía y firma la novela 'La Bestia', con la que gana el Planeta 2021 y se destapa la identidad de la autora.

-Cada novela de Carmen Mola es distinta a la anterior en cuanto a tramas, estructura... Con las tres primeras ya habíamos alcanzado un éxito importante, pero temíamos aburrirnos y decidimos hacer un thriller histórico con crítica social, salió 'La Bestia' y nos presentamos al Planeta con la enorme fortuna de ganarlo. Nosotros llevábamos tiempo deseando salir del anonimato y cuando lo hicimos, pasamos de ser unos escritores muy anónimos y con una vida muy tranquila a la eterna promoción con invitaciones a todas las ferias de libros, a eventos de novela negra y a encuentros literarios. Yo apenas trabajo en televisión porque no tengo tiempo.

-Elena Blanco reaparece en 'Las madres' (2022) y, al cabo de dos años, en 'El clan'.

-Y con 'El clan' se acabó Elena Blanco. Decidimos dejarla descansar porque le habíamos dado muy mala vida. No queríamos eternizarnos con el mismo personaje. Y la octava de Carmen Mola saldrá el próximo año, aunque aún no la hemos terminado de escribir. No será novela histórica, sino de actualidad y si funciona, quizás, se haga una trilogía.

-¿Qué ventajas e inconvenientes entraña escribir literatura a tres bandas?

-Nosotros tres nos llevamos bien y nos entendemos. La ventaja principal de escribir a tres bandas es que puedes disfrutar del talento de tus compañeros. Entre los tres desenredamos los nudos que pueden salir en las tramas y que, de manera individual, quizás, nos costaría más o no lo lograríamos; las dudas se resuelven mejor entre tres. Y otra ventaja es que la promoción de las novelas es más divertida entre tres que yendo uno solo. Y, como inconvenientes, que la idea exclusiva de uno nunca puede materializarse y que las novelas no pueden tener una sola visión del mundo porque somos tres.

-¿Carmen Mola ha eclipsado a sus creadores o les ha proporcionado una mayor proyección individual?

-Ambas cosas. Tenemos más proyección individual porque acudimos a más actos que antes y vendemos más, pero no nos podemos comparar con Carmen Mola porque es una apisonadora. Las ventas de Carmen Mola nos dejan a nivel individual como escritores pequeñitos; los tres por separado podemos llenar una librería, pero Carmen Mola puede llenar un teatro.

-¿A quién recomendaría leer su última novela, 'El espía'?

-A mis lectores, desde luego, y a todo el que sabe leer. Es una novela muy entretenida porque los guionistas tenemos tatuado en la frente 'no aburrirás' y se desarrolla en la primera mitad del siglo XX porque me gustan los contrastes de la época.