Una fuga anega con diez centímetros de agua toda la tienda de Leroy Merlin

Bomberos del Parque de Palencia trabajaron durante casi tres horas en la noche de lunes para achicar los diez centímetros de agua que cubrían todo el recinto interior de la tienda de Leroy Merlin ubicada en el Parque Comercial Arambol de la capital palentina, después de una fuga que anegó todo el centro.

La inundación se produjo en torno a las 21:40 horas, cuando los bomberos del Parque de Palencia fueron alertados de la importante fuga de agua en el establecimiento de bricolaje. Hasta el lugar acudió una dotación del servicio de extinción de incendios, que trabajó hasta las 00:00 horas de este martes en achicar los más dde diez centímetos de agua que anegaron todo el local. También se desplazó personal de la empresa y del Centro Comercial Arambol, así como de Aquona.

También el lunes, sobre las 3:00 horas, un conductor sufrió un accidente en la carretera N-620, a la altura de Cerealto Siro Galletas VB1, después de que se saliera de la vía con su turismo tras esquivar a un animal, probablemente un corzo, que estaba en el medio de la calzada. El vehículo chocó contra las protecciones laterales de la carretera y el conductor fue rescatado por otro conductor que circulaba por la N-620.

