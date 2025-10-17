Fuentes de Valdepero tendrá nueva depuradora de aguas residuales

El Norte Palencia Viernes, 17 de octubre 2025, 22:21 Comenta Compartir

La Junta de Castilla y León ha iniciado el proceso para la construcción de 20 nuevas estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), una de ellas en la provincia de Palencia, concretamente en Fuentes de Valdepero, y las otras en Valladolid. La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (SOMACYL), adscrita a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, ha publicado este viernes la licitación de las obras en la Plataforma de Contratación del Sector Público, que suponen una inversión total de 4.789.792 euros, cofinanciados entre la Junta de Castilla y León (40%), las diputaciones provinciales (40%) y los ayuntamientos beneficiarios (20%).

En la provincia de Palencia, la EDAR de Fuentes de Valdepero empleará la tecnología de humedales artificiales, un sistema que reproduce los procesos naturales de eliminación de contaminantes presentes en las zonas húmedas, con bajo impacto visual y reducido consumo energético. La planta incorporará suministro eléctrico mediante paneles fotovoltaicos y contará con procesos automatizados y control remoto.

El plazo de ejecución de las obras será de 24 meses y beneficiarán a una población total de 5.103 habitantes-equivalentes. Una vez finalizadas, Somacyl asumirá su explotación y mantenimiento durante 25 años.

Las depuradoras, incluidas en los programas de depuración 0-500 y 500-2.000, han sido diseñadas conforme a la experiencia de la Junta de Castilla y León y siguiendo los criterios técnicos recogidos en los manuales de depuración para pequeñas poblaciones, lo que garantiza instalaciones eficientes, de bajo coste de implantación y operación.

Además, la Junta de Castilla y León continúa avanzando en el desarrollo de los programas autonómicos de depuración destinados a pequeñas poblaciones. En la provincia de Valladolid se prevé la ejecución de 24 depuradoras con una inversión de 16,8 millones de euros, y en Palencia, 6 depuradoras por 3,4 millones de euros.

Por su parte, el Programa de Depuración 0–500 incluye la construcción de 1.300 depuradoras con una inversión de 125 millones de euros, compartida igualmente entre las tres administraciones. El programa se encuentra en fase inicial, con 3 obras finalizadas y en explotación, 43 en ejecución, 37 con convenio y proyecto aprobado, 72 redactadas y 172 en redacción. En la provincia de Valladolid están previstas 97 depuradoras por 17,5 millones de euros, y en Palencia, seis depuradoras por 1,3 millones de euros.