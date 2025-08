Cisneros estrena una moderna depuradora de aguas residuales con una inversión de 544.308 euros

El Norte Palencia Sábado, 2 de agosto 2025, 08:29 Comenta Compartir

La localidad de Cisneros ha dado este viernes un paso significativo hacia la sostenibilidad con la inauguración de su nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR), una infraestructura que ha supuesto una inversión de 544.308,37 euros (más IVA), financiada en un 40% por la Junta de Castilla y León, otro 40% por la Diputación de Palencia y el 20% restante, por el Ayuntamiento de Cisneros.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha visitado las instalaciones acompañado de la alcaldesa, Rosa María Aldea, representantes municipales, el delegado territorial de la Junta y técnicos de la obra. Esta actuación, gestionada por Somacyl durante los próximos 25 años, permitirá tratar las aguas residuales de una población equivalente a 698 habitantes, mejorando el estado ecológico del cauce receptor y garantizando el cumplimiento de la normativa ambiental, informa Ical.

Suárez-Quiñones destacó el compromiso de la Junta con la política de «cero aguas sin depurar», subrayando que esta depuradora se enmarca en el programa de depuración para núcleos de 500 a 2.000 habitantes equivalentes, que contempla 215 actuaciones en Castilla y León con una inversión global de 140 millones de euros. «En Cisneros, sustituimos unas fosas sépticas insuficientes por una instalación moderna, con tecnología de humedales artificiales, de bajo impacto visual y consumo energético, que incluye paneles fotovoltaicos para mayor sostenibilidad», afirmó.

Además, resaltó la colaboración interinstitucional, con aportaciones del 40% de la Junta y la Diputación, y el 20% del Ayuntamiento, que puede financiarse a 25 años para aliviar la carga económica. «En Palencia estamos avanzando con siete depuradoras en el programa 500-2.000 y seis en el de 0-500 habitantes, con inversiones de 3,8 y 1,9 millones de euros, respectivamente», añadió.

Por su parte, la alcaldesa de Cisneros, Rosa María Aldea, expresó su satisfacción por esta obra que pone fin a una «deuda ambiental« en el municipio. «En el siglo XXI, es de justicia cumplir con las normativas medioambientales y garantizar que nuestras aguas se viertan depuradas a los ríos. Agradecemos a la Junta, la Diputación y Somacyl por hacer posible este proyecto, y también a los vecinos por su paciencia ante las molestias ocasionadas, como las expropiaciones», señaló. Aldea reconoció el esfuerzo económico del Ayuntamiento, que asume el 20% de la inversión y una cuota anual de mantenimiento, lo que ha requerido ajustes en las tasas de alcantarillado, pero destacó que «es un paso hacia la modernidad y la sostenibilidad».

La nueva EDAR de Cisneros, ejecutada en 12 meses, emplea un sistema de humedales artificiales, una tecnología «blanda» ideal para poblaciones pequeñas. La instalación incluye un pretratamiento con pozo de gruesos, reja y tamizado para eliminar sólidos; una decantación primaria en un tanque Imhoff; y un tratamiento biológico mediante humedales horizontales en flujo subsuperficial, que reproduce procesos naturales de eliminación de contaminantes con vegetación macrófita. Además, cuenta con un emisario de 1.283 metros que conecta los colectores norte y sur, paneles fotovoltaicos para minimizar costes energéticos y automatización para control remoto. Estas características aseguran un bajo impacto visual y un funcionamiento eficiente.

La obra sustituye un sistema obsoleto de dos fosas sépticas que no cumplía con los estándares de calidad del agua exigidos por la legislación europea, estatal y autonómica. Con esta infraestructura, Cisneros no solo protege el medio ambiente al evitar vertidos no tratados, sino que también da servicio a actividades económicas locales como establecimientos industriales o comerciales. La actuación incluye conexiones al saneamiento, acometidas eléctricas y de agua potable, así como trabajos de urbanización para integrar la instalación en el entorno.

En Palencia, además de la EDAR de Cisneros, tres depuradoras del programa 500-2.000 están en explotación, tres en ejecución y una en redacción, mientras que en el programa 0-500, una está en explotación, dos en redacción y tres en estudio.