Las P vuelven a la Calle Mayor como símbolo de San Antolín Diez creadores han dado forma a su propia visión de Palencia a través de esculturas con forma de la letra inicial del nombre de la ciudad

Se ha convertido ya en uno de los clásicos del programa de San Antolín. Y aunque su celebración se ha desarrollado de forma intermitente a lo largo de los últimos años, cada una de las ocasiones en las que se ha llevado a cabo, su presencia en la Calle Mayor se ha convertido en uno de los mayores atractivos de las fiestas.

Porque estas esculturas simbolizan por sí mismas a la propia ciudad de Palencia. Tienen forma de P, la inicial del nombre de la capital palentina, de esa letra que siempre se anuncia con orgullo para que no se confunda con la capital del Turia, esa que empieza con V y que por estas tierras es casi sacrilegio pronunciarla en voz alta.

Bueno, no tanto, porque incluso una de las esculturas que este año puede contemplarse en la Calle Mayor, a la altura de la Casa Junco lleva por título un juego de palabras inspirado en esa confusión habitual entre los dos nombres. Así, la pieza se llama 'Valencia con P'. Y además, otra de las esculturas no puede evitar acercarse a esa consabida corrección que utilizan reiteradamente los palentinos: 'Con P de la Primera Universidad Española', se llama otra de las propuestas.

En esta ocasión, son diez las esculturas que decoran la Calle Mayor, reivindicando su espacio como símbolo de las fiestas de San Antolín. Aunque este año, la Concejalía de Cultura ha retrasado la celebración de este particular concurso al tramo final de los festejos, cuando lo habitual en los últimos años era colocar las esculturas desde los primeros momentos con el fin de que ornamentasen la principal arteria de la capital palentina a lo largo de los días festivos. «Es un poco tarde, solo se van a poder ver unos pocos días, cuando ya ha pasado toda la parte principal de la feria. Es una lástima, porque a la gente le gusta venir a ver las P y hacerse fotos. Y decoran mucho la Calle Mayor cuando más turistas hay, pero este año, no va a ser lo mismo», se lamentaba uno de los participantes por la decisión de atrasar la celebración del concurso.

Pero a pesar de este cambio, los artistas que participan en la competición se muestran orgullosos de poder lucir sus creaciones en las fiestas mayores de la ciudad. «Nuestra pieza se llama 'Mujer Palentina' y vamos a representar la defensa que hicieron las mujeres de Palencia sobre las murallas de la ciudad», explica la joven Paula Bahíllo, diseñadora de la pieza, que trabaja junto a su amiga Alba Postigo.

Porque los aspectos vinculados directamente a la historia de la ciudad o a sus paisajes son los más recurrentes entre las piezas a concurso. Hay otra escultura dedicada a la creación de la primera universidad, y también una inspirada en la Montaña Palentina y otra en Cerrato. Incluso una de las P se transforma en submarino amarillo por aquello de la popular cancioncilla: «Por el río Carrión...».

Y al igual que algunos de los temas son recurrentes de año en año, también muchos de los artistas son ya veteranos. «He participado varios años. El año pasado hice una escultura dedicada a San Pedro Cultural de Becerril de Campos. Y en 2019 gané el concurso con un palomar«, explicaba Vanessa Urizarna, una joven creadora del Cerrato, quien dada su experiencia apreciaba también este año un cambio importante en el concurso. »Las piezas no son de escayola como en años anteriores. Esta vez son de una especie de aglomerado y es diferente. Hay que utilizar elementos distintos y en mi caso, por ejemplo, me va a dar mucho más trabajo«, señalaba la artista.

Pero, además, no todos los participantes son palentinos ni sus piezas están vinculadas a la ciudad. Raúl Alonso ha planteado un propuesta titulada 'La leyenda de la serpiente del lago', en la que el reptil rodea la escultura con forma de P. «Soy natural de Pinilla de Toro, pero vivo en Valladolid. Me enteré del concurso y decidí participar, porque me parece una idea muy interesante. Ya hace unos años participé en Palencia en un concurso de pintura y me gusta que se organicen cosas dedicadas a los jóvenes creadores», manifestaba este joven artista.

Otras esculturas adquieren también tintes reivindicativos, como las dedicadas a plantear propuestas para mejorar el planeta o la que defiende a las mascostas como los mejores amigos del ser humano. «Es una obra dedicada a nuestros grandes amigos. La estoy forrando primero con planchas de madera y después la vamos a tapizar en tela roja. Va a ser muy llamativa», explicaba Ricardo San José.

El certamen reparte un total de 3.800 euros en premios. La obra ganadora será premiada con 1.500 euros, mientras que el segundo puesto recibirá 1.000 euros. Además, los artistas nacidos entre 2000 y 2007 que no obtengan los primeros premios podrán optar al premio joven, dotado con 1.000 euros. Por su parte, el Jurado Popular premiará con 300 euros la obra más votada en la cuenta de Instagram 'Palenciacultura', un reconocimiento que puede sumarse a los otros galardones.