David Cob es uno de los jóvenes novilleros que participará este viernes en la clase práctica con la que la Escuela Turina de Palencia abre ... el ciclo de fetejos de la feria de San Antolín.

-¿Cómo afronta esta primera tarde de la feria?

-Es un día especial ya que Palencia es una plaza importante y hay que estar a la altura. Además, tengo mucha ilusión y muchas ganas de demostrar a la gente mis ganas de ser torero.

-¿De qué forma se está preparando?

-Estoy entrenando tres veces por semana en Palencia con la escuela y los demás días por mi cuenta haciendo físico y también toreo de salón. Además, este año he hecho campo y he toreado algún festejo quedando muy satisfecho.

-¿Qué espera de la tarde?

-El cariño del público que he recibido otras veces que es un orgullo y un gran apoyo.

-¿Qué tal está yendo la temporada taurina?

-Esta temporada taurina la verdad que ha ido muy bien ya que he podido torear una clase práctica en Otero de Herreros, del cual salí triunfador desorejando a mi novillo y pude cumplir el sueño de debutar de luces en Roa de Duero donde también desorejé a mi primer novillo e indulté a mi segundo.

-¿Tiene alguna cita más cerrada?

-De momento no tengo más citas, pero estoy deseando que salgan nuevas fechas para demostrar mis ganas de ser torero.

-¿Cómo ha cambiado desde que empezó en la escuela, como torero y como persona?

Desde que empecé en la escuela he cambiado como persona positivamente y he aprendido los valores que inculca el mundo del toro. Además, he aprendido mucho sobre el toro y he mejorado la técnica ya que cuando comencé apenas sabía coger los trastos.