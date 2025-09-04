Teatro, circo y danza para animar la fiesta La Muestra de Artistas de Calle continúa ofreciendo espectáculos de diferentes estilos hasta el viernes por todos los rincones de la ciudad

Adrián García González Palencia Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:56 Comenta Compartir

Las fiestas de San Antolín han vuelto a demostrar que la cultura no siempre necesita butacas ni telón. Desde el pasado lunes y hasta el viernes, la Muestra de Artistas de Calle (MAC) ha convertido -y seguirá haciéndolo hasta el viernes- plazas, parques y auditorios en improvisados escenarios donde el público se mezcla con los artistas, las risas suenan por encima del tráfico y la sorpresa se impone a la rutina. Una apuesta por el circo contemporáneo, el humor y la música que se ha consolidado como uno de los pilares de la programación festiva.

El ciclo, que se celebra desde 2006, cuenta este año con la participación de siete compañías procedentes de diferentes comunidades autónomas. «Este año el MAC lo hemos organizado durante los cinco días desde 1 al 5 de septiembre con siete compañías de diferentes comunidades autónomas. El abanico de artes es circo, teatro, música o pantomima. Espectáculos para todos los públicos y todas las edades, que es lo que venimos trabajando desde el comienzo del festival», explica Alfonso Alonso, director artístico de Señor P Producciones, empresa responsable de la organización.

La propuesta inaugural llegó el lunes al auditorio de San Juanillo con Matraka Culinary Center, de Traka Matraka, una compañía que mezcla humor y música utilizando utensilios de cocina. Una fórmula que marcó el tono de esta edición, en la que la música en directo ha tenido un peso especial. «En esta edición hemos potenciado bastante lo que es la música en directo. Comenzamos el festival con la compañía Traka Matraka, que es un músico que se convierte en cocinero y une sus dos pasiones. Luego hemos tenido a Circus Band, que es una compañía de circo compuesta por tres músicos y tres artistas que también tocan instrumentos», señala Alfonso Alonso.

La respuesta del público, un año más, ha sido rotunda. Las plazas se han llenado en cada pase y no solo de niños. «Son una parte muy importante de la programación, sobre todo para los más pequeños. Nosotros llevamos viniendo varios años y los peques disfrutan mucho con los espectáculos», cuenta Victoria Fernández, vecina que no se ha perdido varias funciones. Sergio Alonso, padre de dos niños, subraya el valor de estas propuestas antes de que comience el curso escolar. «Ahora, antes de que comience el curso, siempre viene bien tener actividades de este tipo tanto por la mañana como por la tarde. Además, los niños lo pasan muy bien al ser interactivas y juntarse con otros niños».

Hasta ahora, la programación ha dejado momentos memorables. El martes, la Plaza Circular vibró con Proezas Sincopadas de Circus Band, un espectáculo donde el ritmo y la acrobacia se fusionaron para crear un show tan sonoro como visual. El miércoles, el turno fue para el mimo vallisoletano Jesús Puebla, que emocionó en la Carcavilla con Las Tribulaciones del Sr. Pip, demostrando que el silencio puede decir más que mil palabras.

Pero la función no ha terminado. Este jueves, el MAC continúa con tres nuevas propuestas. A las 12:00 horas, Los Remedios de Malabarcirco en el Parque de los Jardinillos; por la tarde, a las 18:30 horas, la Plaza del Otero acogerá Hasta Arriba, de Manu Sinkeli, y el día se cerrará en la Plaza de la Constitución con El Circo del Señor Julián, un homenaje al payaso clásico que hará las delicias del público familiar.

El viernes llegará el broche final. Hasta Arriba repetirá en el Auditorio de San Juanillo a mediodía; Julián y Pendorcho regresarán a la Plaza Circular a las 18:30 horas, y la clausura será en los Jardinillos a las 20:00 horas con Ego, un espectáculo introspectivo de Endika Salazar sobre la vida artística, el éxito y el fracaso.

Con tres funciones diarias y una gran afluencia por parte de los espectadores por pase, la Muestra de Artistas de Calle se ha consolidado como una de las actividades más esperadas de San Antolín. «El MAC es algo que está muy consolidado dentro de la programación de fiestas y que sería interesante que vuelva a crecer. Tuvimos años muy fuertes con mayor presupuesto en los que había más espectáculos al día. El público lo demanda y nos encantaría poder alimentar eso y poder ofrecer más espectáculos porque llenamos todos los espacios que utilizamos», apunta Alfonso Alonso.

La idea de sacar el arte a la calle sigue funcionando. No hay más que ver las sonrisas de los más pequeños, los móviles grabando malabares y los aplausos que cierran cada pase. Porque, durante esta semana, Palencia ha vuelto a demostrar que las fiestas no solo se viven en la feria, sino también en el asfalto, convertido en escenario.