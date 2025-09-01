El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Luis Piedrahita. El Norte

Luis Piedrahita | humorista y mago

«Ojalá hubiera muchas más 'Palencias' esparcidas por el mundo»

Es uno de los rostros más populares de la televisión, pero también uno de los humoristas más reconocidos de las últimas dos décadas

Jose Rojo

Jose Rojo

Palencia

Lunes, 1 de septiembre 2025, 09:55

El polifacético Luis Piedrahita (humorista, escritor, mago, guionista, director de cine, colaborador de radio y televisión…) regresa un año más a su querida Palencia de ... la mano del teatro Ortega. Esta vez, en la festividad del patrón –2 de septiembre– con dos sesiones (18:00 y 21:00 horas) para presentar su nuevo espectáculo: 'Apocalípticamente correcto'. «Un monólogo de mucha risa. El más divertido que he hecho hasta la fecha. Y no lo digo yo, lo dice también mi madre. Es un humor tan fino y tan blanco que casi podría esnifarse», como así lo describe este coruñés (1977), uno de los primeros monologuistas que triunfó en nuestro país desde su debut en un teatro, hace ya veintiséis años.

Espacios grises

