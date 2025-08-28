El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El concejal de Festejos y la alcaldesa entregan los obsequios a Noemí Villamuza. Marta Moras

Noemí Villamuza esboza una Palencia de paisajes, recuerdos y olores en el pregón literario

La ilustradora de cuentos evoca el valor social de su profesión y reivindica el fomento de la lectura desde la infancia

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Jueves, 28 de agosto 2025, 22:03

¿Puede hacerse literatura sin palabras? Noemí Villamuza lo logra a través de sus lápices. Simples herramientas de madera y grafito, que se desgranan sobre ... un papel para abrir el corazón, para contar historias, para permanecer en el recuerdo. Así es la profesión de esta palentina que en la noche de este jueves cautivó a su paisanos en la primera de las citas de apertura de las fiestas de San Antolín, el pregón literario.

