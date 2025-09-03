El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Actuación de El Nido y la Banda de Música. Marta Moras

El Nido y la Banda Municipal se fusionan en un mismo escenario

Los burgaleses protagonizan un concierto único acompañado de la agrupación local

Carmen Aguado

Carmen Aguado

Palencia

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 23:20

La noche de este miércoles ha acogido una de las actuaciones más esperadas de estos sanantolines, la de El Nido y la Banda Municipal de Palencia, quienes han fusionado celebración de las raíces castellanas a través del diálogo entre la música tradicional del grupo burgalés y el respaldo sinfónico de la formación local.

El Nido, conocidos por su manera de rescatar la música tradicional y llevarla hasta el presente, pusieron el ritmo mientras que la Banda Municipal sumó su riqueza instrumental, creando una sonoridad que amplificaba lo popular hasta convertirlo en un espectáculo colectivo. Fue entonces cuando la plaza se llenó de baile haciendo partícipe al público que no dejó de disfrutar.

Este jueves está prevista otra de las actuaciones más esperadas de estas fiestas de San Antolín. La cantante Melody, representante española este año en el festival de Eurovisión, recala en Palencia tras llevar meses recorriendo buena parte de la geografía española e interpretando su último gran éxito, 'Esa Diva'.

