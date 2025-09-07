La Holi Run congrega a 400 participantes que tiñen de color la ciudad

El Parque de los Jardinillos se ha transformado este sábado en un auténtico lienzo en movimiento durante la nueva edición de la carrera Holi Run. ... Desde las 16:30 horas, los participantes, ataviados con sus camisetas blancas y gafas de colores, esperaban el inicio de una actividad que consiguió reunir a 400 jóvenes.

A las 17:00 horas la Holi Run daba el pistoletazo de salida al mismo tiempo que sonaba 'La torre Picasso' del grupo Arde Bogotá. En ese momento, una nube de colores –azul, rosa, verde y amarillo– envolvía el cielo mientras los corredores completaban el recorrido de 500 metros tiñéndose todo a su alrededor. Esta fiesta de color, música y diversión cambiaba por primera vez de ubicación, ya que siempre se había desarrollado en los entornos de la Plaza de Toros de Palencia. Esta vez, estrenaba nuevo escenario ofreciendo una experiencia única que combina deporte, diversión y un ambiente festivo y, sobre todo, muy colorido.

El traslado a los Jardinillos permitió un entorno más amplio y cómodo para todos los participantes, además de ofrecer un acceso más céntrico dentro de la ciudad. Esta nueva ubicación también facilitó la llegada de algunos curiosos que querían conocer de primera mano el desarrollo de este evento.

Esta carrera, basada en la tradicional fiesta de origen hindú, convirtió la tarde en una auténtica celebración de color que estuvo acompañada también por un cañón de espuma y una pequeña piscina.

Una vez más, la Holi Run demostró que va más allá del deporte, consolidándose durante San Antolín como una de las citas más esperadas. Cada año, son más los adolescentes y jóvenes que se animan a participar.

Los dj's Pierre May, Adrián Martín y Pedro Sarmiento fueron los encargados de poner música desde antes de que comenzase la carrera hasta después, cuando los participantes ya con sus camisetas teñidas de colores no dudaron en alargar la tarde bailando al ritmo de las canciones que más suenan actualmente.

Los polvos Holi están hechos principalmente de almidón de maíz (99%) y colorantes alimentarios naturales (1%), lo que los hace libres de alérgenos y sin gluten. Esto significa que las personas celíacas pueden usarlos sin riesgo, incluso si entra algo de polvo en la boca. En general, son seguros y aptos para casi todos. Su textura es muy suave y fina gracias al almidón, lo que permite que se esparzan fácilmente y cubran todo con colores vivos. Además, son biodegradables y respetuosos con el medio ambiente. Asimismo, los colorantes naturales utilizados facilitan la limpieza y evitan que manchen las calles por mucho tiempo.