Participantes en la carrera popular, este sábado en Jardinillos.

Participantes en la carrera popular, este sábado en Jardinillos. Marta Moras Boada

La Holi Run congrega a 400 participantes que tiñen de color la ciudad

La carrera se traslada por primera vez al Parque de los Jardinillos, ofreciendo un entorno más amplio y céntrico para disfrute de los corredores

Carmen Aguado

Carmen Aguado

Palencia

Domingo, 7 de septiembre 2025, 08:28

El Parque de los Jardinillos se ha transformado este sábado en un auténtico lienzo en movimiento durante la nueva edición de la carrera Holi Run. ... Desde las 16:30 horas, los participantes, ataviados con sus camisetas blancas y gafas de colores, esperaban el inicio de una actividad que consiguió reunir a 400 jóvenes.

