El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Certificado del almacenamiento de células madre que posee la familia gallega.

Una familia que depositó células madre en una empresa que cerró busca saber dónde se custodian

Víctima de la confusión administrativa entre laboratorios, quiere reunir a más personas que guardaron cordón umbilical de sus hijos entre 2006 y 2008

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Sábado, 18 de octubre 2025, 08:21

Comenta

Una familia gallega que en el año 2008 guardó las células madre del cordón umbilical de su hijo en un laboratorio alemán busca más familias ... que, entre los años 2006 y 2008, también las depositasen en el laboratorio MLB (Medizinische Laboratorien Bonn) a través de la empresa española Stem Cell, que estuvo ubicada en Saldaña y contó también con una sede en Boecillo. Ana Belén explica que en octubre de 2024 intentó ponerse en contacto con la empresa germana, simplemente para hacer un cambio administrativo de datos en la muestra guardada y fue en ese momento cuando descubrió que nadie la custodiaba. Además, asegura que desde Alemania le dijeron que su documentación, el certificado que le dieron al guardarlas, era falso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El mundo del rugby llora la muerte de José Luis, la última víctima de la N-122
  2. 2

    Espectacular incendio de un vehículo que ha circulado en llamas por una calle de Valladolid
  3. 3

    Muere Esteban Jiménez, el mediador que «ayudó a llevar la paz» a Las Viudas
  4. 4 La Fiscalía pide 18 años de cárcel para Óscar por el asesinato de Esther López
  5. 5

    Tira al suelo de una patada a una mujer por recriminarle que tocara el timbre de su patinete
  6. 6 Quién es quién en la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  7. 7

    La boda de Stella Banderas en la Ribera del Duero: «Estamos exultantes porque da más relevancia a la zona»
  8. 8

    Los famosos no se dejan ver en la llegada a la preboda de la hija de Banderas
  9. 9

    César Arribas, condenado a 30 años de prisión por el asesinato de Teresa Rodríguez
  10. 10 La Oreja de Van Gogh actuará en Valladolid en el regreso de Amaia Montero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Una familia que depositó células madre en una empresa que cerró busca saber dónde se custodian

Una familia que depositó células madre en una empresa que cerró busca saber dónde se custodian