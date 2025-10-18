Una familia que depositó células madre en una empresa que cerró busca saber dónde se custodian

Una familia gallega que en el año 2008 guardó las células madre del cordón umbilical de su hijo en un laboratorio alemán busca más familias ... que, entre los años 2006 y 2008, también las depositasen en el laboratorio MLB (Medizinische Laboratorien Bonn) a través de la empresa española Stem Cell, que estuvo ubicada en Saldaña y contó también con una sede en Boecillo. Ana Belén explica que en octubre de 2024 intentó ponerse en contacto con la empresa germana, simplemente para hacer un cambio administrativo de datos en la muestra guardada y fue en ese momento cuando descubrió que nadie la custodiaba. Además, asegura que desde Alemania le dijeron que su documentación, el certificado que le dieron al guardarlas, era falso.

«A nosotros nos han dado respuestas muy variadas, desde que no encontraban las células madre hasta que el certificado y la firma que les mandé posteriormente era falso y que reclamase a Stem Cell», explica Ana Belén, recordando el cierre en 2015 de la empresa ubicada en Saldaña. «Como la empresa cerró, nosotros nos pusimos directamente en contacto con el laboratorio alemán, con MLB, que es a la que desde el principio se enviaban las células madre», argumenta. En España, en 2008 estaba prohibido almacenar células para uso privado, todas se guardaban para uso público, de ahí que se enviasen al país germano. «Y la última noticia que nosotros tenemos es que el laboratorio MLB, que luego se alió con CTB Med, también alemán, fue vendido en 2017 a una empresa suiza, a Regenera Suisse», continúa.

«Hay relación entre Stem Cell, MLB y CBTmed, y estas dos empresas alemanas son o fueron empresas del doctor Kruppenbacher», argumenta, ya que este médico firma el informe que expedieron a esta familia gallega en 2008. A pesar de que Stem Cell ya no exista, Ana Belén ha podido contactar con un directivo de esta empresa que asegura que el certificado «es 100% válido» y se ha ofrecido a ayudar en todo lo posible, en caso de que la familia quiera continuar con esta investigación.

«Nosotros conseguimos contactar con una familia que también había dejado el cordón umbilical en la misma empresa, pero fue en 2010 y el modelo de certificado era distinto», señala. «Nos interesa buscar a más familias que puedan tener nuestro mismo modelo de certificado, por eso buscamos que haya sido entre los años 2006 y 2008 para saber qué respondería la empresa alemana ante esos certificados que son iguales que el nuestro. Y si a ellos les ocurriese lo mismo y nos interesase a todos, promover una denuncia colectiva», agrega Ana Belén, quien ha creado el correo electrónico (reclamacionmlb@gmail.com) para buscar a más familias y que se puedan poner en contacto con ella.

No obstante, afirma que «si esto fuese por un caso médico, no por un tema administrativo, estoy en Alemania el primer día y habría puesto ya una denuncia. Es solo por una causa administrativa, que hemos descubierto al intentar cambiar unos datos, pero queremos llegar hasta el final», concluye.