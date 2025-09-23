Las faltriqueras bordan a las gentes de Autilla del Pino El municipio dedica una reflexión a la indumentaria tradicional dentro de las fiestas de Nuestra Señora de las Angustias

Autilla del Pino volvió a volcarse el pasado fin de semana en las celebraciones en honor a la Virgen, Nuestra Señora de las Angustias, unas fiestas donde la devoción, la tradición y la cultura popular se unieron en un ambiente de hermandad y orgullo por las raíces.

La ermita de las Angustias acogió el sábado uno de los momentos más solemnes y emotivos de las fiestas: la renovación del Voto de Villa, un juramento que se remonta al 19 de mayo de 1727, cuando los cabildos de la villa, agradecidos por la intercesión de la Virgen frente a plagas, sequías e incendios, se comprometieron a perpetuar el culto a los Siete Dolores de María. Desde entonces, generación tras generación mantiene viva esta promesa de fe y protección.

La jornada festiva continuó con un ambiente más distendido en la pancetada popular celebrada en la Nave Municipal, donde vecinos y visitantes compartieron mesa y alegría.

Autilla vivió su día grande el domingo con la eucaristía en honor a la Virgen de las Angustias, seguida de la procesión solemne. Las calles se llenaron de música y color gracias a los danzantes de Autilla, que acompañaron el recorrido con el tradicional paloteo, símbolo de identidad del municipio.

Ya por la tarde, la fiesta dio paso a la reflexión cultural con la conferencia impartida por Esther Miguel, investigadora de la indumentaria tradicional de Tierra de Campos. Miguel, natural de Venta de Baños, lleva años documentando y catalogando la vestimenta popular de la comarca. En Autilla del Pino inició un trabajo en plena pandemia, que se ha visto ralentizado por motivos de salud, pero que ahora retoma con fuerza.

Durante la charla en el Museo Agrícola y Etnográfico, explicó cómo, con paciencia y la colaboración de los vecinos, ha logrado recopilar y fotografiar ya más de 200 prendas relacionadas con la indumentaria autillana. «Cada pueblo tiene sus peculiaridades y Autilla no puede quedar a la sombra de otras localidades más conocidas», destacó.

Con anécdotas cercanas -como la desconfianza inicial al verle salir del museo con una faltriquera dañada que después devolvió restaurada-, Esther Miguel subrayó la importancia de recuperar y dar a conocer la forma de vestir de las gentes de Autilla, una indumentaria que habla de historia, de vida cotidiana y de la identidad de un pueblo.

