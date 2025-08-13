El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adolfo Cancho, junto a la cabaña de Terrileja que reparó. Luis Antonio Curiel

Fallece el 'arquitecto de las cabañas' de Antigüedad

Adolfo Cancho se dedicó a recuperar las cabañas de pastor y realzar esta muestra de la arquitectura popular del Cerrato

Luis Antonio Curiel

Luis Antonio Curiel

Palencia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:37

El pueblo de Antigüedad ha dicho adiós al 'arquitecto de las cabañas', Adolfo Cancho Cancho, fallecido este lunes a los 91 años. Durante años, Antigüedad ... ha encontrado un aliado en la conservación de este patrimonio en uno de sus vecinos. Natural de Antigüedad, donde trabajó como pastor, al igual que ya lo hicieron sus antepasados, pues es un oficio familiar que se transmitió de generación en generación, una vez jubilado, Adolfo Cancho se dedicó a recuperar y realizar varias cabañas de pastor, poniendo en alza esta muestra de la arquitectura popular del Cerrato. Además, su legado se refleja en la donación de varias maquetas de cabañas de pastor para edificios singulares de Antigüedad y Baltanás, muchas de ellas utilizadas en el montaje de belenes. También puede verse una de sus maquetas en el Museo del Cerrato Castellano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El gerente de La Maraca: «No somos responsables de los sucesos que pasen a 30 metros de la discoteca»
  2. 2

    La falta de aprobados en las oposiciones deja sin cubrir más de la mitad de las plazas en Secundaria
  3. 3

    Las Descalzas Reales se despiden de su convento: «Llevo 67 años viviendo aquí»
  4. 4 Abel Ramos, alma del motoclub de La Bañeza, el voluntario fallecido en el incendio de León
  5. 5 El muerto en el incendio de León era un voluntario de 35 años que donó una desbrozadora para la extinción
  6. 6 Los mapas del fuego en Castilla y León: 55 incendios y 20.000 hectáreas quemadas en lo que va de año
  7. 7

    Un policía y un militar de Cigales «resucitan» a un vecino en un bar
  8. 8

    Hace un butrón en su casa para robar aceite y vino a su vecina en Alaejos
  9. 9 Estos son los incendios activos en las provincias de León y Zamora
  10. 10

    Las temperaturas caen de golpe 11 grados tras una tormenta seca en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Fallece el 'arquitecto de las cabañas' de Antigüedad

Fallece el &#039;arquitecto de las cabañas&#039; de Antigüedad