Los escenarios en el patrimonio llegan a seis municipios de Palencia

La V edición del Festival 'Escenario Patrimonio de Castilla y León' continúa apostando por la creatividad y la calidad de las producciones hechas en la Comunidad con una programación original y diversa en la provincia Palencia.

La programación de este año, en la que todos los espectáculos y actuaciones son gratuitas y la entrada es libre hasta completar el aforo, recoge una gran variedad de propuestas, desde infantiles y familiares hasta musicales, pasando por géneros y apuestas teatrales y cómicas.

La primera actuación se celebrará el domingo 13 de julio a las 20:30 horas en el Claustro Monasterio San Zoilo de Carrión de los Condes, donde el grupo vallisoletano San Miguel Fraser, a través de su propuesta 'Puntos de luz', inaugurará el Festival en Palencia. Esta iniciativa ofrecerá a los asistentes una recopilación musical de 80 minutos que rinde homenaje a la tradición castellana. La experiencia sonora con violines, cistro, pandereta y voz trasladará al espectador valores profundamente arraigados en la comunidad de la música celta, como el amor, el respeto y la generosidad.

El domingo 20 de julio a las 20:30 horas, en la Plaza Mayor de Cervera de Pisuerga, será el turno de la banda de música Reino de León, la cual presenta un repertorio popular de 90 minutos repleto de boleros, pasodobles y canciones del pop/rock nacional e internacional, que se mezclan con grandes éxitos de ayer y de hoy. Esta formación independiente compuesta por 45 músicos ofrecerá al público una experiencia gratificante pensada para disfrutar en familia y pasar un buen rato al aire libre.

Más adelante, el viernes 25 de julio a las 21:00 horas, Carlos Soto Folk y su espectáculo 'Barrio Mudéjar' se situarán en el exterior de la Basílica de San Juan de Baños en Baños de Cerrato. La actuación, de 80 minutos de duración, se trata de un espectáculo musical de instrumentos de percusión y cuerda entre diferentes culturas, partiendo de la asimilación de elementos moriscos, de nuestra tradición cultural o de la cultura sefardí. Carlos Soto es el fundador y flautista de Celtas Cortos.

El viernes 8 de agosto a las 21:00 horas, Luciérnagas Teatro ofrecerá al público de la Plaza del Castillo de Fuentes de Valdepero su obra 'We Will Clown You!'. Esta compañía de clown poético, teatro gestual, ilusionismo y circo, de Tudela de Duero, Valladolid, crea un homenaje de 50 minutos a la figura del payaso, de la tontería, del juego y el disfrute, de la comedia y la ternura.

Además, el sábado 16 de agosto a las 20:00 horas, la iglesia de San Juan de Palenzuela acoge la obra 'El pastor que hablaba con las estrellas', de Popy Vegas Teatro. Esta compañía salmantina presenta la historia de 60 minutos de duración de un pastor del oeste castellano que muestra y cuenta cómo es la vida en su tiempo, o al menos, la que a él le tocó vivir; lo bello, duro y curioso de la vida.

Por último, el domingo 31 de agosto a las 20:30 horas, la propuesta 'Cid the de Clown' de Bambalúa Teatro tendrá lugar en el exterior de la iglesia parroquial de San Pedro, en el municipio de Amusco. El grupo burgalés ofrece un espectáculo de humor para todos los públicos, en el que acerca al espectador la persona de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. La obra, vista desde la comicidad del clown, contrapondrá la figura histórica del héroe castellano con la leyenda épica que consolidó su cantar, abordando episodios reales y míticos.

Este festival cultural es el resultado de la suma de esfuerzos entre las diferentes administraciones, gracias a la colaboración de las entidades locales con la Junta, habilitando espacios y atendiendo a las necesidades técnicas y humanas para el correcto desarrollo de las actividades.