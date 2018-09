El actor valenciano Enrique Arce habla de su participación en 'Terminator 6' El actor Enrique Arce. / Jesús Signes El nuevo largometraje prevé estrenarse el 22 de noviembre del año 2019 ÁNGEL MARTÍNEZ MÍNGUEZ Palencia Martes, 11 septiembre 2018, 08:04

«Nunca podría imaginar que estaría en la serie más vista de habla no inglesa de la historia -'La casa de papel'- o que estaría un día rodando con Arnold Schwarzenegger Terminator 6, y estoy haciendo las dos a la vez. He firmado ocho páginas de contrato de confidencialidad, no puedo decir ni el nombre de mi personaje. Tampoco nos dan el guión, solo nos pasan el papel que tienes que decir ese día y luego te lo recogen. James Cameron es el productor y Tim Miller el director. Luego está el reparto en el que se encuentran Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger. No puedo adelantar absolutamente nada, toda esa información está en la página IMDB.com.». Así ha explicado el actor valenciano Enrique Javier Arce su partición en la sexta película de la saga.

En el año 1984 arrancaba la saga de Terminator . Seguramente nadie esperaría que tuviese tanto éxito, y haber llegado ya a las cinco películas rodadas. El nuevo largometraje, 'Terminator 6', tiene previsto su estreno el 22 de noviembre del próximo año.

La franquicia da comienzo al situarse en un futuro en el que las máquinas dominan a la humanidad, en el año 2029. Los humanos, al verse en esa situación de esclavitud, son liderados por John Connor, líder de la resistencia, para acabar con la inteligencia artificial que controla a las máquinas, Skynet. Al encontrarse al borde de la derrota, las máquinas vislumbran una plan para ganar la guerra, enviar al pasado a Terminator, un cyborg con la única misión de eliminar a Sarah Connor, madre de John, antes de darle a luz.

Hasta el momento se sabe poco de la nueva película. La trama explicará los acontecimientos después de 'Terminator 2', en el que los icónicos actores Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger, volverán a encarnar a sus respectivos personajes, Sarah Connor y Terminator.

Enrique Arce señalaba que las producciones en Estados Unidos y en España son muy distintas unas con otras, así, matizaba que «el mes de julio estaba rodando una pelicula en Valencia y al mismo tiempo estaba rodando Terminator 6 en Budapest. No tiene nada que ver una con otra, en la primera hay 50 personas y en la otra 2.500. Una valía dos millones de euros y la otra 255 millones. El dinero manda, y cuando tienes una producción de ese tipo, además de un país donde saben hacer las cosas desde hace mucho tiempo, cambia mucho a todos los niveles. Por eso es imposible que pueda competir una película española con una americana. Es injusto, porque cuesta lo mismo una entrada para ver Terminator que para ver una película española y sin embargo el coste de producción es mucho menor. El cine español debería hacer una reflexión sobre hacer productos que lleguen más gente».

Por ahora solo se dispone de rumores sobre la nueva película y lo poco que se sabe proviene de las filtraciones de las productoras responsables, pero sin duda hay una certeza absoluta: Terminator 'volverá'.