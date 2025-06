Empresarios, vecinos y partidos de la oposición insisten en pedir la reapertura de Don Sancho

Rectificar una decisión de la que en diferentes ocasiones se ha dicho ya que es «irrevocable» no parece tarea fácil, pero los opositores al cierre ... de las calles Don Sancho y La Cestilla no están dispuestos a tirar la toalla. Empresarios, comerciantes, partidos políticos, asociaciones de vecinos… Son muchos los colectivos que se han mostrado en contra de esta decisión adoptada por el equipo de gobierno municipal del PSOE a raíz de las obras de elevación de las calzadas en el tramo comprendido entre la plaza de San Lázaro y la calle Doña Urraca, pasando por los Cuatro Cantones y la plaza de Isabel la Católica.

Y se trata de una decisión en la que no parece que haya espacio para un término medio. O se está a favor del cierre al tráfico o en contra. El equipo socialista ha sido hasta ahora inflexible en su posicionamiento. No ha dado su brazo a torcer ni siquiera después de haber perdido la votación en una moción plenaria presentada por los grupos de la oposición para reclamar la reapertura al tránsito de vehículos de ambas calles.

Por ello, ante esta negativa, diferentes organizaciones contrarias a la medida, a las que se han sumado también esos concejales que no lograron su propósito en el pleno, iniciaron hace semanas una recogida de firmas para forzar al equipo socialista a un cambio de postura sobre el cierre al tráfico de las calles Don Sancho y La Cestilla. Esas firmas se han venido recogiendo en comercios, sedes de partidos políticos y asociaciones hasta alcanzar las 1.654 que se han intentado registrar este miércoles en las dependencias del Ayuntamiento de Palencia. Y ha sido un intento dado que la normativa impide que una entidad jurídica, como es la Asociación Centro Comercial Palencia Abierta, se relacione de forma personal con la administración pública, por lo que los promotores de la iniciativa han tenido que recoger todos los documentos y llevárselos de nuevo para digitalizarlos y efectuar la entrega de todas esas firmas de forma telemática, algo que tienen previsto hacer en los próximos días.

«Se trata de una propuesta a la alcaldesa para que, por favor, rectifique en una actuación que no estaba prevista, que no era lo que nos había prometido en ningún momento, que siempre se ha dicho que iba a haber una sola dirección, pero al menos había una dirección, no cortar la única calle que cruza Palencia en una ciudad tan alargada, que hace que pierda todo el mundo mucho tiempo, que se contamine muchísimo más, que mucha gente deje de venir a Palencia, sobre todo la gente de los pueblos se siente muy afectada y la gente de los barrios que no tienen el acceso tan fácil», explicaba María José López, presidenta de Palencia Abierta, quien se esforzaba también en dejar claro que no se trata de una iniciativa lanzada por su organización, sino que se trata de un conjunto de entidades representativas de los comerciantes, los empresarios, los vecinos y también partidos políticos. «Palencia Abierta da la cara por una cuestión legal, dado que la Ley de Protección de Datos obliga a que alguien se responsabilice de la custodia y buen uso de esas firmas con datos personales», manifestó.

La representante de los opositores al cierre de las calles insistió en el daño que está produciendo esta medida a toda la ciudad. «A ver, esto no se hace por gusto. Esto se hace porque ya lo estás notando. Primero tuvimos unas obras y ya lo estábamos viendo y cuando ya pensábamos, las obras las tenemos que aguantar todos como palentinos si es por la mejora de la ciudad. Nos mantuvimos todos tranquilos y dijimos cuando ya se acaben las obras esto vuelve a la normalidad. O sea, que esto no es que lo hayamos notado desde que se ha cerrado, porque lo hemos notado también con las obras. Y estamos viendo que es un periodo de tiempo lo suficientemente largo como para saber que al comercio le está haciendo mucho daño, porque nadie toma una medida como esta que hemos tomado si le está beneficiando, al revés, daríamos las gracias y estaríamos encantados de la vida. No se nos ocurriría que tomasen medidas en contra de nuestros intereses. Eso eso no tiene sentido. Realmente estamos perjudicados», explicó la comerciante.

María José López señaló que estas firmas son una llamada de atención para la alcaldesa, pera que compruebe que hay un importante movimiento social en contra del cierre, que, según indicó, no solo perjudica al comercio y el resto de empresas, sino a todos los conductores que circulan por la ciudad, así como a los usuarios del transporte público. Asimismo, indica que no puede primarse un mero sentido de la estética sobre las cuestiones prácticas que perjudican a toda la ciudad.

La representante de los comerciantes indicó que una solución intermedia podría ser la reapertura al tráfico en los días laborables, reservando el cierre solo para los fines de semana y las jornadas festivas. «Ya estuvimos así antes de la pandemia y estábamos todos encantados. Nosotros queremos convivir con todos y que todo el mundo se gane la vida y será bueno para todos, además, porque es un lugar de ocio fantástico. Para los fines de semana perfecto, y el resto del tiempo estamos todos tan a gusto con la calle abierta», indicó.