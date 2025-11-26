Los empresarios reclaman políticas ágiles para regularizar a trabajadores extranjeros

Faltan trabajadores. Muchos, y en los más variados sectores. Pero especialmente en el de la construcción. El presidente de la patronal palentina, José Ignacio Carrasco, ... no ha podido ser más claro durante la entrega del premio anual que concede la organización CEOE Palencia, que en esta ocasión ha recaído sobre una empresa familiar, vinculada precisamente a ese sector: Construcciones Lesmes, una firma asentada en la capital palentina, pero que extiende su labor también a los municipios del alfoz.

El acto, celebrado en uno de los salones del hotel Castilla Vieja, con presencia de buena parte de la representación social de la ciudad de Palencia, ha servido también como canal de difusión para las reivindicaciones del ámbito empresarial. Su presidente, José Ignacio Carrasco, efectuó un alegato en favor del esfuerzo y la labor dinamizadora de la economía que efectúan de forma diaria los empresarios, y pidió por ello un mayor reconocimiento social «Me alegra mucho cuando en un acto de estos de empresarios siempre nos acordamos de los trabajadores. Para nosotros los trabajadores son importantes. Ojalá al revés también fuera así, ojalá que en cada acto de los sindicatos hubiese un reconocimiento hacia las empresas, pero lamentablemente, no lo hay», indicó.

Pero el presidente de la patronal quiso incidir especialmente en esa continua demanda de trabajadores que la oferta actual no consigue satisfacer. Por ello, José Ignacio Carrasco, quien destacó un reciente encuentro de trabajo con el subdelegado del Gobierno, Eduardo Santiago, para abordar este problema, reclamó a las administraciones públicas un mayor esfuerzo en la regularización de las solicitudes de permisos de trabajo que presentan las personas inmigrantes que llegan a España. «Hay una gran falta de trabajadores, y no quiero aquí abrir el debate sobre la inmigración ilegal, pero está claro que todas esas personas que están en España de forma irregular pueda legalizar su situación para que puedan comenzar a trabajar», manifestó el presidente de CEOE Palencia.

Carrasco exigió a la administración «una mayor implicación», agilidad en la tramitación burocrática, puesto que según explicó, las empresas no pueden esperar plazos de más de tres meses para que una persona inmigrante pueda completar toda la documentación que les permite trabajar en España. ·»No podemos tener a alguien tres meses parado, sin poder trabajar, ni afincarse en ningún sitio, y que no pueda estar disponible para las empresas, a pesar de necesitarlo. Hace falta más ayuda, más agilidad para poder contar con esos trabajadores cuanto antes», manifestó.

El presidente de los empresarios palentinos también señaló que debe incidirse en la llegada de nuevos trabajadores, fundamentalmente de Hispanoamérica, dado que la proximidad cultural y el idioma facilitan una más rápida integración en el mercado laboral y en los equipos de trabajo de las empresas. Sin embargo, también recalcó que no deben desestimarse los trabajadores marroquíes, «que también son muy buenos».

José Ignacio Carrasco efectuó estas declaraciones en el marco de la entrega del X Premio Trayectoria Empresarial, que concede CEOE Palencia, a la empresa Construcciones Lesmes SL, en reconocimiento a sus más de cuatro décadas de trabajo, crecimiento y contribución al desarrollo económico de la provincia. El presidente de la patronal destacó el trabajo ejemplar que desarrolla esta empresa palentina y destacó su la implicación de sus directivos con la plantilla.

Por su parte, Elena Lesmes, que representa a la segunda generación familiar y que dirige la empresa junto a su hermano Rubén, se mostró emocionada durante la entrega del galardón. «Estamos muy orgullosos por este premio, ya que reconoce un gran esfuerzo. Hemos intentado continuar siempre con la línea que nos han marcado nuestra familia, y esto es muy importante, sobre todo, y lo quiero recalcar mucho, porque siendo buenas personas, porque actuando como una buena persona en tu vida, así también llevas el negocio y la empresa sale adelante, porque lo intentas hacer todo de buena fe», manifestó la empresaria.