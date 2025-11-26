El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Elena Lesmes agradece la concesión del premio en nombre de todos sus familiares. Lucía Gil Maestro

Palencia

Los empresarios reclaman políticas ágiles para regularizar a trabajadores extranjeros

La empresa Constructora Lesmes recoge el X Premio Trayectoria Empresarial ante una amplia representación de la sociedad palentina

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:51

Comenta

Faltan trabajadores. Muchos, y en los más variados sectores. Pero especialmente en el de la construcción. El presidente de la patronal palentina, José Ignacio Carrasco, ... no ha podido ser más claro durante la entrega del premio anual que concede la organización CEOE Palencia, que en esta ocasión ha recaído sobre una empresa familiar, vinculada precisamente a ese sector: Construcciones Lesmes, una firma asentada en la capital palentina, pero que extiende su labor también a los municipios del alfoz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer de 78 años tras precipitarse desde un balcón en Parquesol
  2. 2

    Una empresa mexicana especializada en IA prevé crear 500 empleos en Valladolid en cinco años
  3. 3 Una fuga anega con diez centímetros de agua toda la tienda de Leroy Merlin
  4. 4 Así será Valladolid en 2026: lugares, edificios y negocios que se transformarán
  5. 5

    El puente de la Tía Juliana crece hasta los 18 metros para acercar Pajarillos y Pilarica
  6. 6

    Quintuplica la tasa de alcohol y sufre un accidente en Pajarillos
  7. 7

    Cierran la bolera de Segovia tras el accidente de una niña de tres años
  8. 8 El salmantino Fernández Vera cae fulminado en la crisis por el desfalco en la investigación del cáncer
  9. 9

    «La estación habría que repensarla porque no es idónea para soterrar»
  10. 10 Una supuesta deuda por la compra de droga motivó el apuñalamiento en Barrio España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los empresarios reclaman políticas ágiles para regularizar a trabajadores extranjeros

Los empresarios reclaman políticas ágiles para regularizar a trabajadores extranjeros