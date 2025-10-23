El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Presentación del Premio Trayectoria Empresarial, este jueves. Adolfo Fernández

Construcciones Lesmes, un premio de la CEOE Empresas de Palencia a cuatro décadas de trabajo

El galardón al negocio familiar que comenzó en los años 80 se entregará el 26 de noviembre

El Norte

El Norte

Palencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 23:27

El Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de CEOE Empresas de Palencia, que preside José Ignacio Carrasco, ha decidido entregar el X Premio Trayectoria Empresarial a la empresa Construcciones Lesmes SL, en reconocimiento a sus más de cuatro décadas de trabajo, crecimiento y contribución al desarrollo económico de la provincia.

La entrega del galardón tendrá lugar el 26 de noviembre en una ceremonia que celebrará la trayectoria de esta empresa familiar que se ha convertido en un referente del sector de la construcción en Palencia y Castilla y León.

La historia de Construcciones Lesmes comenzó en los años 80, en plena crisis del sector de la construcción en España. Fue entonces cuando los hermanos Marcelino y Miguel Lesmes tomaron la valiente decisión de abandonar su empleo para crear su propia empresa, apostando por el emprendimiento en uno de los momentos más complicados para el sector.

Lo que comenzó como pequeños trabajos de construcción y reformas para particulares en Palencia y localidades cercanas, se ha convertido en una empresa sólida y reconocida. El secreto de su éxito ha residido en su filosofía de trabajo basada en la calidad, el trato cercano con el cliente y el carácter familiar que sigue siendo su sello de identidad. A lo largo de los años, la empresa fue incorporando a más miembros de la familia Lesmes. Primero se sumó Faustino, reforzando el carácter familiar del proyecto, y posteriormente Luis, cuya incorporación supuso un nuevo impulso que permitió ampliar tanto la plantilla como el abanico de servicios ofrecidos.

Expandir su actividad

Esta diversificación llevó a Construcciones Lesmes a expandir su actividad desde las reformas y construcción de viviendas hacia el ámbito industrial y de mantenimiento, ganándose la confianza de empresas de gran relevancia en la zona como Inmapa, Gerepal, Nutrexpa o Esmena.

La compañía ha mantenido siempre un firme compromiso con el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de calidad y seguridad, apostando por la formación continua de todos sus empleados para garantizar altos niveles de profesionalidad y el escrupuloso respeto a las regulaciones técnicas del sector.

Actualmente, Construcciones Lesmes está bajo la dirección de Rubén y Elena Lesmes, representantes de la segunda generación familiar, quienes afrontan los nuevos retos del sector manteniendo viva la esencia y los valores que inspiraron a los fundadores: trabajo bien hecho, seriedad y compromiso con el cliente.

El X Premio Trayectoria Empresarial de CEOE Palencia reconoce no solo los más de 40 años de actividad de Construcciones Lesmes S.L., sino también su contribución al desarrollo económico de la provincia, su capacidad de adaptación y crecimiento, y su papel como ejemplo de empresa familiar exitosa que ha sabido evolucionar y consolidarse en un sector tan competitivo como el de la construcción.

