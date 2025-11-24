Editado un libro de 'Folkloreando' para escolares basado en tonadas del cancionero 'Pallantia' El proyecto es el ganador de la II Beca de Investigación Lola Pérez Rivera para impulsar el conocimiento y estudio de la música de tradición oral de Castilla y León

La Fundación Lola Pérez Rivera sigue incrementado sus fondos editoriales con la publicación de un nuevo libro sobre el Proyecto 'Folkloreando', ganador de la II Beca de Investigación que convoca anualmente para impulsar el conocimiento y estudio de la música de tradición oral de Castilla y León.

El libro ha sido presentado recientemente por su autora, Carmen Teresa García Arroyo, profesora del Conservatorio Profesional de Música de Palencia, quien estuvo acompañada por el también profesor, pianista y compositor Sergio Gutiérrez, que ha colaborado en el proyecto.

«'Folkloreando' tiene como objetivo dar a conocer al alumnado de Educación Primaria y del Conservatorio de Palencia la tradición de danzantes y lazos que se conserva en 26 pueblos de la provincia», señalan.

Para ello, ha contemplado la elaboración de materiales didácticos para su aplicación en las aulas basados en diferentes tonadas del cancionero 'Pallantia' de Antonio Guzmán Ricis, la primera recopilación de músicas de tradición oral en la provincia de Palencia, y concretamente las melodías de paloteos.

La finalidad del proyecto ha sido poder trabajar conjuntamente con varios colegios de Educación Primaria palentinos los contenidos musicales de estas tonadas, y también su música y movimiento y, con ello, poner en valor como herramienta educativa las músicas de tradición oral y el folklore.

Beca Lola Pérez Rivera

Este nuevo libro se suma a la publicación de María Galán Muñoz, que obtuvo la I Beca de Investigación Lola Pérez Rivera, que cuenta con una dotación económica de 3.000 euros y dirigida a estudiantes matriculados en cualquier curso de la especialidad de Etnomusicología del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León (COSCYL), del que Lola Pérez Rivera fue catedrática puede solicitarse hasta el 5 de diciembre.

La beca forma parte del convenio de colaboración suscrito en julio de 2023 entre la Fundación y la Junta de Castilla y León para fomentar la investigación y la docencia de la música de tradición oral de Castilla y León.

Además, el convenio también contempló la cesión al COSCYL por parte de la Fundación del legado de Lola Pérez Rivera, compuesto por una base documental de más de 400 libros que han sido catalogados y se encuentran en la Biblioteca del Conservatorio a disposición de los estudiantes y docentes del COSCYL y de todas las personas interesadas en la música tradicional.

Creada en febrero de 2023, la Fundación Lola Pérez Rivera es una fundación privada sin ánimo de lucro con el objetivo de difundir el legado de la arandina Lola Pérez Rivera, una de las expertas más reputadas en el estudio de la música tradicional de Castilla y León, y recuperar el acervo musical de la Comunidad.

Su actividad se encamina a conseguir que no se pierda el legado musical de nuestros mayores, poniéndolo al servicio de los académicos, los músicos y de la sociedad en general.