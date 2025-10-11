Ecologistas alerta del impacto de la planta de hidrógeno verde que se proyecta en Baltanás

El Norte Palencia Sábado, 11 de octubre 2025, 09:03 Comenta Compartir

Ecologistas en Acción ha difundido un comunicado en el que señala que el proyecto de la planta de hidrógeno verde promovido por Green Capital Development SL prevé que, una vez en funcionamiento, el hidrógeno producido se destine principalmente a la producción de 156.000 toneladas anuales de amoniaco y en el proceso de venteo se emitan a la atmósfera contaminantes en zonas altas fuera del edificio. Según el colectivo conservacionista, se reconoce igualmente la posible existencia de fugas, produciendo una reacción violenta entre el oxígeno y el hidrógeno.

«El núcleo urbano de Baltanás, a 600 metros de distancia, quedará expuesto de manera directa a las emisiones de compuestos de nitrógeno, amoniaco y otros productos que afectarán de forma directa sobre el aire que respirarán los vecinos de Baltanás y del resto de la zona afectada por la planta, provocando que la inhalación de esos gases contribuya a generar graves problemas para la salud por su efecto acumulativo», agrega Ecologistas en Acción.

«El escape de amoniaco es una amenaza real que ha provocado en los últimos años episodios de alerta y confinamiento en las provincias de Lugo, Tarragona, Barcelona, Ciudad Real y, la más reciente, en Plaza (Zaragoza). Además de afectar de manera directa sobre la salud y provocar contaminación ambiental, también tiene un componente que puede provocar efectos negativos sobre las industrias cercanas. En este caso, la fábrica de quesos de Baltanás puede verse afectada de manera directa ya que el amoniaco, en elevadas concentraciones, puede afectar a los sensores de los equipos de monitoreo climático que controlan la humedad y temperatura óptimas para conseguir una buena calidad del queso. Altas concentraciones de amoniaco influyen de manera negativa sobre la calidad final del producto», añade.

Ecologistas en Acción considera que el progreso y el desarrollo que se vende desde la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Baltanás para la instalación de la planta de amoniaco «carece de una visión más amplia que englobe todas las variables de instalar una empresa cuya actividad, con riesgo para la salud y provocando contaminación ambiental, puede restar valor a los proyectos que ya están en funcionamiento en esa zona de la comarca del Cerrato». «El proyecto estrella del Ayuntamiento de Baltanás, la recuperación del barrio de las bodegas, puede verse seriamente comprometido si el olor de la fábrica de amoniaco acompaña las actividades que allí se realicen, igual que las instalaciones de turismo rural, de restauración y de pequeñas empresas que mantienen su actividad en la comarca», subraya el colectivo ecologista.

«No solo la contaminación puede comprometer el futuro de la comarca. El consumo de agua, que sería de 350.000 metros cúbicos al año, necesitaría la extracción de un millón de litros de agua al día de los acuíferos y supondría reducir drásticamente la disponibilidad de agua para usos prioritarios como el abastecimiento humano, la agricultura, la ganadería y las empresas que operan en la zona», afirma Ecologistas en Acción, que confía en que la Confederación Hidrográfica del Duero deniegue la concesión de aguas subterráneas con destino al proyecto y resuelva de manera desestimatoria el recurso de reposición presentado por el promotor una vez que el organismo de cuenca resolvió en junio de este año tener a Green Capital Development por desistido de su petición de concesión de aguas subterráneas, decretándose el archivo del expediente por no haber sido atendido en plazo el requerimiento de documentación.