Dos heridos al salirse un turismo en la A-231 a su paso por Villaherreros

Emergencias Sanitarias-Sacyl moviliza un helicóptero medicalizado, un equipo médico y una ambulancia

Palencia

Domingo, 21 de septiembre 2025, 17:38

Dos personas, un varón y una mujer, han resultado heridos este domingo al salirse de la vía un turismo en el kilómetro 100 de la Autovía autonómica del Camino de Santiago (A-231), a la altura de Villaherreros, en la provincia de Palencia.

El accidente se produjo minutos antes de las 13.10 horas, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León. Asimismo, el 1-1-2 avisó a la Guardia Civil de Tráfico de Palencia y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que envió al lugar del siniestro un helicóptero medicalizado, un equipo médico y una ambulancia soporte vital básico.

