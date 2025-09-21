Dos heridos al salirse un turismo en la A-231 a su paso por Villaherreros
Emergencias Sanitarias-Sacyl moviliza un helicóptero medicalizado, un equipo médico y una ambulancia
Palencia
Domingo, 21 de septiembre 2025, 17:38
Dos personas, un varón y una mujer, han resultado heridos este domingo al salirse de la vía un turismo en el kilómetro 100 de la Autovía autonómica del Camino de Santiago (A-231), a la altura de Villaherreros, en la provincia de Palencia.
El accidente se produjo minutos antes de las 13.10 horas, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León. Asimismo, el 1-1-2 avisó a la Guardia Civil de Tráfico de Palencia y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que envió al lugar del siniestro un helicóptero medicalizado, un equipo médico y una ambulancia soporte vital básico.
