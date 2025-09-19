La Diputación contará en 2027 con una plantilla de 54 bomberos profesionales La Diputación avanza en el proceso de profesionalización con una próxima convocatoria para 22 nuevos trabajadores

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, junto al diputado del servicio de Extinción, Jesús Tapia, ha recibido oficialmente a los bomberos que se incorporaron a la plantilla el pasado agosto. De esta manera, se alcanza un total 13 bomberos (cuatro de ellos incorporados en 2022), un jefe de Servicio y un suboficial.

Con estas incorporaciones, la Diputación avanza en su compromiso de profesionalización y refuerzo de los parques de bomberos en la provincia, con la vista puesta en alcanzar una plantilla de 54 bomberos profesionales y tres técnicos para el año 2027.

Los efectivos se distribuirán en los parques de Aguilar, Saldaña y Venta de Baños, este último pendiente de construcción. Aguilar contará con cinco bomberos, Saldaña con cuatro, y otros cuatro estarán asignados al futuro parque de Venta de Baños. Mientras se completa la infraestructura de este último, los bomberos operan desde el Parque de Maquinaria de la Diputación. Se prevé que los parques de Aguilar y Saldaña estén completamente equipados y amueblados para el próximo 15 de octubre, momento en el cual los bomberos se incorporarán a sus nuevas dependencias.

Además, la Institución provincial avanzará en su planificación para consolidar el servicio de Extinción de Incendios mediante la convocatoria de 22 nuevas plazas de bomberos.

Igualmente, se ha anunciado que está prevista la creación de otras 9 plazas de cabo y otras tantas de bomberos. Además, se espera la convocatoria para un técnico de Protección Civil, que de esta manera completaría la estructura operativa y técnica del servicio.

Para el año 2027, la Diputación prevé que estén completamente cubiertas las plazas de jefe de Servicios, suboficial y técnico de Protección Civil, que la plantilla operativa alcance las 54 plazas previstas y que están operativos los tres parques de bomberos.