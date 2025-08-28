El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los socialistas Miguel Ángel Blanco y Jorge Ibáñez, junto a Ángeles Armisén, reciben un detalle al finalizar el pleno de la Diputación. Marta Moras Boada
Palencia

La Diputación dedicará 21 millones al plan de bomberos, con 54 efectivos y tres parques en cuatro años

La plantilla actual de cinco efectivos se ampliará con 13 nuevos en los próximos días, para 2026 se convocarán nuevas plazas hasta alcanzar los 38 profesionales, que se completarán en 2027 hasta 54

J. Olano

J. Olano

Palencia

Jueves, 28 de agosto 2025, 19:52

Los incendios que asolan Castilla y León y hasta estos últimos días también con virulencia algunas zonas del norte de Palencia han estado asimismo de ... actualidad en el Pleno de la Diputación del mes de agosto, que precisamente aprobó el Programa Operativo de Prevención y Extinción de Incendios 2025-2029. El plan contempla una inversión de 21 millones de euros en cuatro años y permitirá dotar al servicio de 54 bomberos profesionales en el horizonte de 2027, así como la puesta en marcha de tres parques de bomberos en Saldaña, Aguilar de Campoo —cuyas obras ya han finalizado— y Venta de Baños –el tercero que pretende construir la Diputación para cubrir las necesidades del sur de la provincia tras el extinto acuerdo con el Ayuntamiento de Palencia.

