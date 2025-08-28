La Diputación dedicará 21 millones al plan de bomberos, con 54 efectivos y tres parques en cuatro años

Los incendios que asolan Castilla y León y hasta estos últimos días también con virulencia algunas zonas del norte de Palencia han estado asimismo de ... actualidad en el Pleno de la Diputación del mes de agosto, que precisamente aprobó el Programa Operativo de Prevención y Extinción de Incendios 2025-2029. El plan contempla una inversión de 21 millones de euros en cuatro años y permitirá dotar al servicio de 54 bomberos profesionales en el horizonte de 2027, así como la puesta en marcha de tres parques de bomberos en Saldaña, Aguilar de Campoo —cuyas obras ya han finalizado— y Venta de Baños –el tercero que pretende construir la Diputación para cubrir las necesidades del sur de la provincia tras el extinto acuerdo con el Ayuntamiento de Palencia.

IU se abstuvo (su diputado, Eduardo Hermida, argumentó que no había recibido el documento para su análisis) y el PSOE votó contra de esta propuesta –su portavoz, Miguel Ángel Blanco, reprochó a la Diputación fundamentalmente que el plan derive responsabilidades a los ayuntamientos–.

La propuesta fue defendida en el pleno por el diputado del área, Jesús Tapia, quien indicó que el plan, de inminente aplicación, tiene como objetivo «garantizar una prestación homogénea, adecuada y coordinada del servicio de extinción de incendios, ajustada a los estándares de protección ciudadana».

La Diputación de Palencia, insistió Jesús Tapia y remarcó la presidenta, Ángeles Armisén, que «asume el compromiso de reforzar recursos técnicos, ampliar personal y poner en marcha nuevas infraestructuras, constituyendo el mayor esfuerzo inversor realizado por la institución en un único servicio».

En el reparto presupuestario, 18,4 millones de euros se destinarán a gastos estructurales, renovación de equipamiento y adquisición de vehículos, mientras que la partida restante permitirá construir el nuevo parque de Venta de Baños, que dará cobertura a la zona sur de la provincia.

Respecto a la dotación de personal, el objetivo es alcanzar los 54 bomberos profesionales en 2027. Actualmente, la plantilla está compuesta por cinco efectivos, a los que estos días se incorporarán los 13 aspirantes que han superado el proceso selectivo. En 2026 se convocarán nuevas plazas para llegar a los 38 profesionales, y en 2027 se completará la cifra prevista, anunció el equipo de gobierno.

El diputado delegado del Servicio de Extinción de Incendios destacó que este programa «recoge una apuesta clara y firme de futuro» y valoró los avances del plan anterior (2020-2024), que supuso una inversión de 12,5 millones de euros destinados a la construcción de los parques de Aguilar de Campoo y Saldaña, a formación, a la adquisición de nuevos vehículos y a gastos generales del servicio.

El plan tuvo una especial contestación por parte de los socialistas. «Podemos tener hospitales sin médicos y parques sin bomberos, y están muy bien los edificios construidos en Aguilar y en Saldaña, pero si no hay personal para atenderlos, y la ley es clara, dice que deben ser funcionarios, que hoy por hoy son solo cinco», afirmó Miguel Ángel Blanco. «Y sin tan básicos son los parques comarcales de bomberos, asuman sus responsabilidades, no lo dejen en manos de los ayuntamientos», añadió.

No obstante, todos los grupos políticos y particularmente la presidenta de la Diputación, tuvieron palabras de agradecimiento para todo el personal que se ha volcado en la lucha contra los crueles incendios registrados estas últimas semanas en el norte de la provincia de Palencia.