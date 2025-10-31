Dos heridos en una colisión por alcance en Herrera de Pisuerga

El Norte Palencia Viernes, 31 de octubre 2025, 19:20 Comenta Compartir

Un hombre de 34 años y una mujer de 33 han resultados heridos en un accidente de circulación ocurrido en la tarde de este viernes en la carretera P-227 a la altura del término municipal de Herrera de Pisuerga.

El siniestro vial se ha producido en torno a las 18:30 horas, cuando la Sala de Operaciones del Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León ha sido alertada de una colisión por alcance entre dos turismos, solicitándose asistencia sanitaria para un hombre de 34 años y una mujer de 33 con dolor cervical y de espalda.

El 112 ha trasladado aviso a Emergencias Sanitarias-Sacyl y a la Guardia Civil de Tráfico de Palencia.