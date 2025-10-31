Investigado por robar 10.000 euros en dinero y joyas en una vivienda de Villalobón

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a un joven de 25 años y nacionalidad española como autor de un robo con fuerza en una vivienda de Villalobón.

Los hechos tuvieron lugar en enero de 2023, cuando, aprovechando la ausencia de los moradores, el investigado accedió a la vivienda rompiendo una ventana, sustrayendo dinero en efectivo, joyas y objetos personales de gran valor, alcanzando casi los 10.000 euros.

La Guardia Civil de Palencia, encargada de la investigación, ha podido determinar la autoría de este delito a un hombre que se encuentra interno en el centro penitenciario de La Moraleja, en Dueñas, desde enero de este año.

Por otro lado, el instituto armado ha abierto una investigación para tratar de esclarecer la autoría de un robo ocurrido el pasado día 23 en una vivienda situada en la avenida de Areños de Velilla del Río Carrión, después de que autor o autores desconocidos forzaran la cerradura de la puerta de entrada al domicilio y accedieran al interior.