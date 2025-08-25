Dos grandes cadenas de perfumerías estarán frente a frente en la Calle Mayor de Palencia

«Que vengan, que abran, todo lo que sean aperturas es bueno para todos, para las tiendas que ya estamos, para los clientes y para ... Palencia». Es el sentir de comerciantes y de clientes, que en sus paseos por la ciudad, principalmente por la Calle Mayor y sus aledaños ven cómo varios locales están metidos en obras de reforma para lo que será una próxima apertura.

En el último tramo de la Calle Mayor, próximo al Monumento a la Mujer, hay dos grandes locales en obras. Uno es el que ocupaba H&M, donde desde febrero trabajan para adaptarlo a la nueva perfumería Primor. Ya hace medio año colgaron el cartel de próxima apertura de Primor, la marca de belleza 'low cost' con origen malagueño y fundada en 1953, posicionada como una de las perfumerías más importantes de Europa y que destaca también por promociones muy atractivas dentro de sus referencias multimarca y de cientos de referencias en sus estanterías. Las obras aparentan más avanzadas estos últimos días puesto que ya se aprecian desde la calle los estantes y líneas en los que se exhibirán los productos a la venta.

Justo enfrente, en el inmueble que ocupó Zara, que en enero de 2021 cerró de forma definitiva tras más de 40 años de presencia en Palencia, el mes pasado abrió Tramas, dedicado a ropa de hogar. El local de la Calle Mayor número 114, de enormes dimensiones cuando era Zara, con dos plantas y 2.000 metros cuadrados, se ha 'parcelado' para dar una mejor salida a adecuar la superficie a las necesidades de otros futuros inquilinos. En uno de estos locales, pegado a Tramas y con obras en estas últimas semanas, se prepara para su asentamiento Druni Perfumerías, una compañía especializada en perfumería y cosmética con origen valenciano que ya está implantada en Palencia, precisamente en el número 43 de la Calle Mayor y en el centro comercial Las Huertas.

No obstante, es más que probable que la apertura de este nuevo Druni de la Calle Mayor no contemple el mantenimiento del otro establecimiento en la principal arteria comercial de la ciudad. Lo que sí es que este punto del entorno del Monumento a la Mujer hacia el Salón se convertirá en la 'milla de oro' de las perfumerías en Palencia, donde muy próximo también, en el número 100, funciona desde hace años Perfumerías Avenida.

Druni. con una imagen moderna y sofisticada, presta especial atención en perfumería, pero también a productos de maquillaje, cosmética y aseo personal. Además de tener una línea de referencias con marca propia, destaca por la formación de todos sus trabajadores. Esta compañía cuenta en la actualidad con más de 300 tiendas en España, donde trabajan unos 2.000 profesionales. Druni, propiedad de la familia valenciana Casp, y Arenal, en manos de la filial portuguesa MC Sonae, crearon hace dos años una gran compañía para operar ambas marcas con una facturación agregada.