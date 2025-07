Dos fuertes incendios ponen durante horas en alerta a la provincia de Palencia

La piscina municipal permanece cerrada

La importancia del incendio de Paredes de Monte y su rápida propagación hacia el Monte el Viejo obligó en la tarde del domingo a evacuar las piscinas municipales. No se querían correr riesgos y las instalaciones de baño se desalojaron rápidamente. Desde entonces han permanecido cerradas y el concejal de Deportes, Orlando Castro, explicaba este lunes que se mantendrían cerradas hasta que hubiera desaparecido el riesgo por completo, para evitar que los ciudadanos se acercaran al Monte el Viejo, dado que una parte sí había resultado afectada por las llamas.

La piscina fue finalmente la única instalación desalojada, puesto que aunque se activó el protocolo de evacuación en el CAMP del Monte, no llegó a completarse, al entenderse que no había riesgo de que las llamas alcanzasen este centro de atención a personas con discapacidad. Pero sí se adoptaron medidas preventivas, como el cierre de ventanas y puertas y la colocación de telas húmedas en las rendijas para evitar el paso del humo. Se estuvo valorando la evacuación, pero al constatar que se podía estabilizar el incendio no se dio la orden.

La propia directora de Extinción de Incendios que se encontraba en el puesto de mando tomó también la decisión de dar aviso a los propietarios y residentes en todas las casas ubicadas en la zona del Monte el Viejo para que se prepararan ante cualquier eventualidad.