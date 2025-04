Otros dos concejales dimiten y dejan sola a la alcaldesa de Villamediana

Jesús Manuel Rico Borro, del PSOE y Beatriz Valverde Valle, del PP, presentaron su renuncia como concejales de la corporación municipal de Villamediana, presidida por ... la alcaldesa, Carmen Moreno Fernández, del Partido Popular, en la sesión plenaria del 19 de marzo de 2024. Y a ellos se han unido ahora los otros dos concejales que quedaban: Rubén Moreno Tejedo y Fernando Muñoz Garzón, ambos del PP. El motivo, el mismo que el aducido por los compañeros que les precedieron en su renuncia: las quejas respecto a la gestión de la regidora.

«El jueves pasado llevé mi dimisión al secretario del Ayuntamiento, y Rubén no lo ha hecho aún porque tuvo que irse a Santander, pero también ha dimitido. Nos íbamos a haber ido ya en diciembre del año pasado, pero en enero estuvimos en la Diputación de Palencia y nos convencieron para que aguantáramos. Pero ya no podemos más, la alcaldesa sigue haciendo las cosas a escondidas, sin tener en cuenta a la gente que estamos con ella, y eso que salió como alcaldesa con los votos de Rubén. Se le ha ido de las manos», afirma Fernando Muñoz Garzón, que no sabe ahora qué ocurrirá en el Ayuntamiento de Villamediana, al quedar Carmen Moreno como única integrante de la corporación municipal.

«No sé si buscarán a dos vocales del pueblo, o de fuera», incide Fernando Muñoz Garzón, que comenta cómo incluso él y Rubén Moreno Tejedo podían haber hecho una moción de censura y haberse puesto uno de los dos como alcalde, pero «no queremos verle la cara».

«A día de hoy yo no sé nada, que vengan y que me lo digan», comenta por su parte la alcaldesa, Carmen Moreno, que considera que un cargo como el de concejal de un Ayuntamiento obliga al diálogo aunque se tengan diferentes puntos de vista.