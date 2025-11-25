Las donaciones de sangre crecen con campañas masivas, pero las reservas están bajo mínimos

Es un gesto sencillo que salva vidas. La sangre no puede crearse en los laboratorios, a pesar de la investigación y la tecnología. Solo puede ... conseguirse con el gesto altruista de la donación. Y en estos momentos es más necesaria que nunca. El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León ha hecho un llamamiento urgente por la situación crítica de las reservas de sangre en la comunidad. Actualmente hay necesidad de todos los tipos, pero sobre todo de los grupos sanguíneos 0+ y 0-, cuyas reservas se mantienen en el nivel más bajo (color rojo) por segunda semana consecutiva, lo que requiere una donación inmediata y urgente. El resto de grupos se sitúan en color amarillo, lo que requiere donar en los próximos días. Este llamamiento también se ha llevado a cabo a través de las redes sociales con el eslogan 'Si puedes donar, hazlo hoy'. La sangre es esencial porque una de cada diez personas que acude a un hospital va a necesitar una transfusión. A nivel regional, se calcula que se utilizan 450 bolsas cada día y con una sola extracción, que dura alrededor de 15 minutos, se pueden salvar hasta tres vidas.

Palencia acumula durante los tres primeros trimestres de este 2025 un total de 4.854 donaciones, 13 más que en el mismo periodo del año anterior, que se situó en 4.841, lo que representa un aumento del 0,26%. El mes que mayor número de bolsas de sangre acumuló fue agosto con 708, el único de este año que, hasta el momento, ha llegado a las siete centenas. Por detrás, marzo con 615, y en tercera posición, mayo y junio, ambos con 571. Por contra, los meses en los que menos palentinos se han remangado la camisa para donar han sido abril y enero, con 431 y 461 extracciones, respectivamente.

La campaña solidaria del Súper Agropal Palencia de regalar por cada donación dos entradas del encuentro de pretemporada del conjunto dirigido por Natxo Lezkano ante el Sporting de Portugal del 30 de agosto se tradujo en una inyección de nuevas extracciones el octavo mes del año. Así del dato de 708, 656 son donaciones de sangre (el resto, 52 son de plasmaféresis, que es la separación del plasma -la parte líquida de la sangre- de las células sanguíneas). Del total de extracciones, 481 se obtuvieron en colectas y 175, a través de los puntos fijos.

Según los datos facilitados por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, se registraron 264 donaciones efectivas, del total de 295 personas que acudieron. Y más allá del alto dato de participación, la campaña fue aún más positiva al incorporarse 71 nuevos donantes a esta causa. La iniciativa se desarrolló en los puntos habituales de donación de la Calle Mayor y el centro de salud de La Puebla y culminó el mismo día del partido con un punto habilitado en la entrada del propio Pabellón.

Otra de las campañas que consiguen más gestos altruistas es el maratón de sangre que se desarrolla en el Palacio Provincial de la Diputación de Palencia dos veces al año, en junio y en diciembre, coincidiendo con las vacaciones de verano y Navidad, épocas en las que hay más desplazamientos y más accidentes (lo que se traduce en más urgencias y más necesidad de sangre).

Diciembre del año pasado (con 609) fue el segundo mes con mayor número de extracciones de todo 2024 por detrás de mayo, que obtuvo 630. Y junio también fue de los más altos, con 575. Por comparar, la cifra de junio de este año se sitúa en 571, la tercera más alta si se observan todos los meses contabilizados hasta el momento de 2025. La institución provincial junto con la Hermandad de Donantes de Sangre de Palencia organizó la actividad el 28 de junio con jornada de mañana y tarde para incentivar a la solidaridad y conseguir un total de 57 nuevas extracciones. Y en diciembre volverá el segundo maratón del año, en días previos a la Navidad y con las fechas señaladas como escenario de fondo para fomentar este gesto solidario y altruista.

La cifra de 4.854 de este año se distribuye en 1.120 donaciones de sangre en el punto fijo, 3.284 a través de colectas y campañas, mientras que 450 representan el total de plasmaféresis, mientras que durante el mismo periodo del año pasado hubo más donaciones en puntos fijos (1.155) y en colectas (3.309), mientras que se redujo en plasmaféresis (377).

Si el año pasado se obtuvieron 6.455 donaciones, en el año 2023 se llegó hasta las 6.465 extracciones, diez más, mientras que en 2022 que ascendió a las 6.592 y 137 más que este 2024. El objetivo de la Hermandad de Donantes de Sangre de Palencia siempre se ha mantenido en una cifra, lograr las 7.000 donaciones anuales, algo que se sigue persiguiendo y por el que se trabaja día tras día.

El punto de donación fijo de la capital palentina se trasladó el pasado 22 de mayo del año pasado por problemas de espacio del Hospital Río Carrión al centro de salud de La Puebla, en pleno centro de la ciudad, con horario de miércoles a viernes, funcionando de 15 a 21 horas el miércoles, mientras que el resto de días (jueves y viernes) abre de 9 a 15 horas. Además, la extracción no se detiene, ya que continúa lunes y martes con la unidad móvil por los distintos municipios de la provincia (este martes estará en las antiguas escuelas del Cuérnago de Osorno, de 16:15 a 20:45 horas).

Desde que se llevó a cabo este traslado hasta el edificio del Paseo del Salón, se ha estudiado la fórmula para que no se duplicase el trabajo y los recursos con el autocar que se sitúa algunos días en la Calle Mayor. Por eso, dada la cercanía con el centro de salud de La Puebla, desde principios de este año se decidió que el vehículo solo se situaría en la principal vía comercial de la capital los lunes y los martes, al estar abierto el punto fijo de miércoles a viernes. Este martes se ubicará nuevamente en el 112 de la Calle Mayor en horario de tarde, 16:15 a 20:45 horas, para dar más opciones a los palentinos de donar sangre.

Uno los principales problemas a los que se enfrentan desde la Hermandad de Donantes de Sangre de Palencia es la media de edad del donante, cuyo perfil ya llega a los 55 años, estando permitido someterse a extracciones de sangre desde los 18 hasta los 65 años. De ahí que el presidente de la Hermandad, Manuel Maza, siempre haya subrayado que la media de edad en la provincia es elevada. «El perfil del donante palentino es de una edad alta y sobre todo son hombres, de ahí la importancia de captar nuevos».

El principal objetivo siempre ha sido intentar involucrar a los jóvenes. Estos sí que responden cuando existe un llamamiento y tienen una campaña cerca, pero luego les falla la constancia, ya que no repiten y no acuden a donar posteriormente.