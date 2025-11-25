El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Maratón de donación de sangre, el pasado 28 de junio en la Diputación de Palencia.

Las donaciones de sangre crecen con campañas masivas, pero las reservas están bajo mínimos

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León ha hecho un llamamiento urgente a la población para donar

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Martes, 25 de noviembre 2025, 07:14

Es un gesto sencillo que salva vidas. La sangre no puede crearse en los laboratorios, a pesar de la investigación y la tecnología. Solo puede ... conseguirse con el gesto altruista de la donación. Y en estos momentos es más necesaria que nunca. El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León ha hecho un llamamiento urgente por la situación crítica de las reservas de sangre en la comunidad. Actualmente hay necesidad de todos los tipos, pero sobre todo de los grupos sanguíneos 0+ y 0-, cuyas reservas se mantienen en el nivel más bajo (color rojo) por segunda semana consecutiva, lo que requiere una donación inmediata y urgente. El resto de grupos se sitúan en color amarillo, lo que requiere donar en los próximos días. Este llamamiento también se ha llevado a cabo a través de las redes sociales con el eslogan 'Si puedes donar, hazlo hoy'. La sangre es esencial porque una de cada diez personas que acude a un hospital va a necesitar una transfusión. A nivel regional, se calcula que se utilizan 450 bolsas cada día y con una sola extracción, que dura alrededor de 15 minutos, se pueden salvar hasta tres vidas.

