La Hermandad busca jóvenes tras otra caída del 3,8% de las donaciones de sangre

Una de cada diez personas que acude a un hospital va a necesitar sangre. Siguiendo con estadísticas, una persona en España precisa someterse a una ... transfusión cada tres segundos. Y reduciendo ya el círculo a la comunidad autónoma, Castilla y León necesita 450 donaciones cada día para cubrir todas las necesidades sanitarias, que van desde pequeñas intervenciones a trasplantes, pasando por tratamientos contra el cáncer, traumatismos graves por accidentes de tráfico o transfusiones.

Con 450 mililitros de sangre, lo que se extrae en una sola donación, se pueden salvar hasta tres vidas, ya que es dividida en tres componentes: hematíes (glóbulos rojos), plasma y plaquetas, que se transfundirán a cada enfermo en función de las necesidades que tengan.

«Con cada gota de sangre que generosamente ofrecéis, estáis regalando esperanza, vida y una oportunidad para quienes la necesitan», señalaba el presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de Palencia, Manuel Maza, en la asamblea anual, que se celebró el pasado sábado 10 en el Centro Cultural Provincial de la capital palentina. El 2024 concluyó con 6.455 donaciones en Palencia, apenas un 0,15% menos que las 6.465 registradas un año antes.

El 61% de las extracciones del año pasado fueron protagonizadas por hombres, mientras que el 39%, por mujeres. El mes que acumuló más donaciones fue mayo con 585 más 45 plasmaféresis, un procedimiento que separa el plasma de la sangre para eliminar sustancias nocivas o para obtener plasma para transfusiones. Por contra, el mes que menos extracciones sumó fue justo el anterior, abril, con 343 más también 45 plasmaféresis.

La unidad móvil acude a la provincia los lunes y martes, mientras que miércoles, jueves y viernes los mismos profesionales trabajan en el punto fijo de donación de sangre, situado desde el pasado mes de mayo en el centro de salud La Puebla, ya que antes se encontraba en el mismo Hospital Río Carrión.

El trabajo desarrollado en el medio rural palentino junto con la generosidad y solidaridad de sus vecinos ha sumado a lo largo del año pasado un total de 2.343 donaciones, repartidas en 31 municipios. El que más extracciones ha conseguido ha sido Aguilar de Campoo, el que cuenta con mayor población, con 368, seguido de Guardo (226), Venta de Baños (218) y Saldaña (160). Las bolsas de sangre obtenidas entre los pueblos representan el 36,2% del total logrado en Palencia en el año 2024.

En la capital, destacan la suma de extracciones entre el autobús, que se sitúa en la Calle Mayor, con 1.405, seguido del punto fijo de La Puebla, con 1.188 y del Hospital Río Carrión, con 846. La labor de la Hermandad de Donantes de Sangre se refleja además en las diferentes campañas que se han llevado a cabo en centros de estudios, como en los institutos Virgen de la Calle (30), Camino de la Miranda (35), Victorio Macho (16) o Trinidad Arroyo (16). También se han acercado a los colegios Padre Claret (27) y Sofía Tartilán (26), donde los alumnos no pueden donar –porque son menores–, pero sí sus padres y los propios profesores.

También se visitaron centros de formación profesional, como el López Vicuña (25) y el Don Bosco, con 21, o el campus de Palencia, que también logró 21 donaciones. Una de las máximas preocupaciones de la entidad es la renovación generacional, ya que la media del edad del donante en Palencia supera los 55 años de media y las donaciones solo se extienden hasta los 65 años.

«Las campañas que llevamos a cabo con estudiantes sí que se notan, pero solo el primer día. Lo que falla es la constancia, que posteriormente vayan a su pueblo o al punto fijo a donar, que continúen, eso es lo que nos falla», afirmó Manuel Maza.

Más allá de los jóvenes, también se quiere atraer a la población en general, de ahí que se hayan organizado donaciones en distintos centros de trabajo, como Asaja (13), Palausa (24) o en la Guardia Civil (37). Además, se trabaja conjuntamente con Gullón para organizar una colecta en la empresa galletera que acumula más de 2.000 empleados. También, el centro comercial Las Huertas acogió en 2024 una jornada de extracciones (73), y los maratones de donación llegaron hasta las 208 personas que colaboraron con la causa solidaria.

El 22 de mayo de 2024 se trasladó el punto fijo de extracción de sangre desde el Hospital Río Carrión –por falta de espacio en el complejo asistencial– hasta el centro de la ciudad, en La Puebla, donde se ha mantenido el personal, las mismas jornadas (de miércoles a viernes) y con el horario de 15 a 21 horas el miércoles, mientras que el resto de días es de 9 a 15 horas.

Este cambio no provocó un aumento de las donaciones, sino que hubo un pequeño descenso. El presidente de la Hermandad de Palencia lo achacaba a la predisposición que tiene la gente en el hospital, el encontrarse ya allí y estar mentalizado. Para evitar que se duplique el trabajo y los recursos, se ha decidido que el autobús móvil que se sitúa algunas jornadas en la Calle Mayor no lo haga de miércoles a viernes. «Antes teníamos el autobús y el punto fijo abierto a la vez. Si lunes y martes está cerrado el punto fijo porque el personal está por la provincia con las extracciones en los pueblos, pues vamos a poner el autobús lunes y martes, que encima ahora está todo muy próximo», reconocía Maza, quien aseguraba que ya se está haciendo así desde comienzos de este 2025.

Con los datos actualizados de los tres primeros meses del año, en Palencia se han contabilizado 1.542 donaciones, frente a las 1.602 de 2024, lo que representa un descenso del 3,8% y aleja a la provincia del objetivo de alcanzar las 7.000 extracciones en 2025. Las donaciones en el punto fijo se frenan en las 1.382 (1.489 el año anterior), con 351 en colectas (ante las 421 del año anterior). En cambio, se ha incrementado las plasmaféresis, con 160 en 2025, frente a las 113 del año anterior.

«Llevamos una temporada complicada, que pocas veces se ha visto tan mal. No suele ocurrir esto en esta época, pero puede que tenga que ver con que hayamos pasado de Semana Santa a otras dos semanas con fiesta en medio. También a un apagón, que no pudimos recoger nada ese día, pero que sí que estuvimos gastando porque las cirugías siguieron en marcha. En vacaciones o fiestas no se dona o se dona menos y hay mucho movimiento. Hay viajes, donde suele haber accidentes y es más necesario tener sangre», argumentaba Manuel Maza, sobre la escasez actual de sangre.

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León hizo ayer un nuevo llamamiento para donar sangre, dado el actual estado de las reservas, en estado crítico los grupos 0+ y A- y en riesgo los grupos A+ y 0-. El jueves 22 se habilitará un punto de donación en la sede de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en Casado del Alisal, desde las 9:15 hasta las 13:45 horas. Además, la próxima semana la donación en los pueblos se sitúa el lunes en Carrión de los Condes y el martes, en Herrera de Pisuerga, ambos turnos en jornada de tarde.