Don Carnal se despide con el Entierro de la Sardina y da paso a Doña Cuaresma

Como cada miércoles de Ceniza, el centro de Palencia celebró el Entierro de la Sardina, protagonizado por un largo cortejo fúnebre que desde San Pablo ... y hasta el Paseo del Salón, acompañó música y baile al símbolo que representa el final del carnaval y el inicio de la Cuaresma. Decenas de personas vestidas de negro acompañaban el séquito entre 'lamentaciones' por haber llegado el final de la fiesta y el jolgorio. El vistoso y colorido pez que ardería minutos después desfiló por la Calle Mayor entre diferentes mensajes reivindicativos como 'La Carcavilla volverá a ser un cementerio. Antes de destruir, construir' y que desfiló a lo largo de toda la Calle Mayor.

Desde su inicio hasta más de una hora después, cuando ya de noche se llegó a la quema, numerosos vecinos de la ciudad quisieron escoltar esta particular procesión hasta la explanada final, donde se procedió a la cremación ante la atenta mirada de los asistentes, que no quisieron perder detalle.

De esta forma, Doña Cuaresma se abre paso con su espíritu lúgubre tras la festividad de Don Carnal, que ha teñido de luz, alegría y diversión esta última semana con diferentes actividades y desfiles. Ahora toca guardar los disfraces en un cajón hasta el año que viene, ya que acaba de dar comienzo el tiempo de abstinencia que marca este nuevo periodo.

La ausencia de lluvias y la climatología estable de la tarde permitió la celebración prevista de esta tradición en la capital y animó la gente a salir para asistir a este acto, que congregó a pequeños y mayores alrededor del perímetro acotado para poder ver de cerca cómo la sardina quedaba reducida a cenizas.

Desde el escenario se anunció la llegada de la Cuaresma a Palencia. «Se acaba el carnaval y la transgresión, es hora de meter los instintos primarios bajo el bolsillo y cerrarlos bajo siete llaves. Aprovechen los últimos excesos y burlas antes del encierro», anunciaban entre notas de acordeón.

Tras ello, una actuación de baile de aros al son de la música entre humo blanco y, después, un malabarista que dio paso al tercer y último acto, el del fuego en torno a la sardina que hasta este miércoles por la tarde se encontraba en el barrio de San Juanillo.

Además se han leído unas letanías, que se recuperaron el año pasado, que repasaron en torno sarcástico la actualidad local y provincial de estos últimos doce meses, haciendo alusión a los temas que ocupan y preocupan a la sociedad palentina, entre ellos las obras de la alta velocidad de Adif. «Alcaldesa, con compañeros de partido como Puente no necesitas enemigos. El tren no lo enterrará, pero si te descuidas, mucho de tus votos, sí. En vez de tumbar puentes, tumba pasarelas. Palencia ya no deslumbra, Palencia se vislumbra. Si queréis referencias de Adif, preguntad a los vecinos del Camino Viejo de Husillos», decía el figurante de obispo. El PP tampoco escapó a las ácidas críticas, igual que Vox e incluso Vamos Palencia, del que el obispo dijo:«Curiel ha comprobado que es más difícil ser político que autónomo».

Las reinvidicaciones de la Policía Local, el estado de la reserva de ciervos de Monte el Viejo, la nueva cafetería del Paseo del Salón, así como la zona de bajas emisiones han completado este repaso que no ha dejado a nadie indiferente.