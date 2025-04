La directiva de Fedispa cierra cinco años con avances en la ayuda a la discapacidad

El Norte Palencia Domingo, 6 de abril 2025, 09:02 Comenta Compartir

En el corazón de Palencia, la Federación Provincial de Personas con Discapacidad (Fedispa) se erige como un faro de apoyo y visibilidad para quienes enfrentan desafíos diarios que muchos no alcanzan a imaginar. Con 30 años de trayectoria, celebrados el pasado mes de octubre, esta federación ha tejido una red de 19 asociaciones (22 con entidades amigas como Cruz Roja, San Juan de Dios o la Asociación Española Contra el Cáncer) que trabajan incansablemente por los derechos, la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad. Al frente de este esfuerzo, durante los últimos cinco años, ha estado Inmaculada Gutiérrez, una mujer cuya presidencia ha dejado una huella imborrable y que el próximo 24 de abril pasará el testigo tras un mandato marcado por la resiliencia, la innovación y un profundo compromiso humano.

Pero Inma Gutiérrez, transplantada de riñón, no es solo la presidenta de Fedispa. Es ante todo una persona afectada por la discapacidad, alguien que conoce de primera mano las barreras que enfrentan quienes viven con estas condiciones. «No soy una presidenta ni una gerente, soy una afectada que sé las dificultades que tenemos cada día una persona física, orgánica, con discapacidad», afirma con una sinceridad que resuena. Esta perspectiva personal ha sido el motor de su liderazgo, permitiéndole conectar con las necesidades reales de las familias y las entidades que forman parte de Fedispa.

Cuando asumió la presidencia hace cinco años, el mundo estaba a punto de sumirse en la incertidumbre de la pandemia. «Nos pilló de lleno, pero quisimos dar un cambio, no solamente hacernos visibles durante el Día de la Discapacidad y alguna iniciativa puntual», recuerda a Ical.

Se siente satisfecha por los logros conseguidos y reconoce que el trabajo realizado ha servido para ayudar a mucha gente en Palencia. Una labor que ha consistido en tender puentes entre familias y asociaciones, abriendo caminos para que quienes reciben un diagnóstico encuentren apoyo inmediato. «Muchas familias no tenían conocimiento de la existencia de asociaciones vinculadas a sus afecciones, por lo que se acercaban a nuestra federación. Ese camino lo hemos abierto mucho», explica.Su paso por Fedispa no ha sido un viaje en solitario. «Hemos hecho un equipo muy bueno e intentado dar mucha visibilidad en nuestra ciudad», asegura. Junto a su junta directiva, que también se despedirá el 24 de abril, ha trabajado para que la federación sea un interlocutor respetado ante las instituciones públicas. «La verdad que lo hemos conseguido, nos escuchan, valoran nuestro trabajo, nos han felicitado y además nos han subido las ayudas económicas», señala.

Uno de los momentos más memorables de su presidencia fue la iniciativa 'Arrancando Motores por la Discapacidad', una actividad que marcó un antes y un después para Fedispa.

Su deseo es que la federación mantenga su esencia y su continuidad, un legado que considera esencial para las personas con discapacidad de Palencia. «A mí me parece que es una federación que merece la pena dar esa continuidad. Tenemos muchas cosas abiertas», añade a Ical. El relevo de Inmaculada no detendrá el ímpetu de Fedispa, que ya tiene la mirada puesta en el Jubileo 'Esperanza sin Barreras', una iniciativa pionera organizada por la Pastoral Diocesana de Personas con Discapacidad que se celebrará el sábado 17 de mayo. Este evento, que no tiene precedentes en España según los organizadores, busca ser mucho más que un acto religioso. Se trata de una jornada de convivencia, integración y unión para las personas con discapacidad, sus familias y toda la comunidad.