La Diputación obtiene los fondos Feder para dotar de vivienda a Aguilar y su entorno

La Diputación de Palencia ha obtenido de manera provisional 4.568.355 euros de fondos Feder del Ministerio de Hacienda para el desarrollo del Plan de Actuación Integral 'Territorio Personas' en el área de Aguilar de Campoo, Herrera de Pisuerga, Barruelo de Santullán y Alar del Rey. La resolución, publicada hoy, tiene carácter provisional y pertenece a la convocatoria 'Asignación de senda financiera FEDER a planes integrados de entidades locales en el marco del desarrollo urbano sostenible' con cargo al Fondo Europeo Regional en el periodo 2021-2027 del Ministerio de Hacienda.

Este proyecto persigue un doble objetivo. Por un lado, consolidar y potencia una de las zonas de la provincia con mayor capacidad transformadora a nivel económico y cuya experiencia pueda servir para motivar a otras zonas a iniciar el camino de la transformación eficiente y sostenible de sus territorios.

El otro objetivo es fijar y atraer población ofreciendo facilidades para asentarse y aumentando los atractivos para quedarse a vivir y a trabajar.

La Diputación, mediante una reflexión estratégica a partir de conocimientos propios y la revisión de la Agenda Rural de Palencia, determinó el área conformada por cuatro municipios limítrofes ubicados en el noroeste de la provincia, que son lo que cumplen los requisitos de las bases de la convocatoria. Esta área está compuesta por un municipio de más de 5.000 habitantes, Aguilar de Campoo como cabecera de comarca, y otros tres que suman más de 10.000 habitantes y que son Barruelo de Santullán, Alar del Rey y Herrera de Pisuerga.

Aguilar de Campoo se presenta como la cabecera de comarca, con 6.823 habitantes, y el principal núcleo de dinamismo socioeconómico de la zona norte con un importante crecimiento productivo y empresarial en los últimos años. No obstante, el crecimiento de la oferta laboral no ha ido acompañada de un crecimiento de la oferta residencial por falta de espacio urbanizado y parcelas donde construir. Según datos consolidados de Movilidad Cotidiana de la estadística experimental del INE, en 2019 llegaban diariamente a Aguilar 1.542 personas, lo que supone una media de más del 21% del total de la población censada, una cifra elevada e inusual.

Herrera de Pisuerga, con 1898 habitantes, y a solo 20 minutos en coche de Aguilar, ha conseguido estabilizar el descenso de población, pero requiere de un mayor atractivo y mejora de los servicios urbanos como una herramienta para retener población.

Barruelo de Santullán, por su parte, con 1.160 habitantes y a 15 minutos de Aguilar, también sufre la disminución de su oferta de vivienda, especialmente en los últimos años.

Finalmente, Alar del Rey, con 912 habiantes, y también a 15 minutos de Aguilar y a 8 de Herrera, proporciona trabajadores para los otros municipios, pero tiene dificultades para acoger a nuevos habitantes también por la falta de parque de viviendas.

Los cuatro municipios tienen una elevada interrelación socioeconómica y territorial, y existe en la zona un importante circuito de movilidad cotidiana entre sus habitantes, ya sea por motivos laborales, académicos, de atención o culturales. Además, conforma uno de los corredores más dinámicos de los últimos años en el país, especialmente en la zona norte.

El Plan recoge proyectos coordinados entre sí para afrontar las dificultades del área. En Aguilar, el 'Proyecto de Estrategia de reforma urbana para el acceso a nuevos desarrollos de vivienda' con un presupuesto de 5,5 millones de euros es resultado de la coordinación con el Gobierno regional. Persigue dotar de las infraestructuras necesarias para una mayor accesibilidad y conexión con el sector sur, donde la Junta tiene prevista la construcción de 800 viviendas, de las que más del 50% son protegidas.

Las acciones del PAI para ello son el acondicionamiento del Paseo del Soto; la construcción de puentes sobre el río Pisuerga de otro puente y sobre el cuérnago del Pisuerga; la urbanización de la calle Molino Turruntero y de la avenida de la Constitución; la ampliación del vial de la avenida de Villallano y conexión la con las avenidas de Burgos y Santander; la construcción de la acera complementaria al carril bici de acceso al polígono industrial y la puesta en valor del yacimiento romano de Huerta Varona.

En Barruelo de Santullán, el 'Proyecto de remodelación del antiguo auditorio para la construcción de vivienda de alquiler municipal' tiene un presupuesto de 1,6 millones de euros. Se trata de la conversión del antiguo auditorio Nicolás Torre en un complejo de viviendas de alquiler municipal de dos plantas y otra planta con garajes creando un edificio eficiente. De esta manera, se daría respuesta a la problemática falta de acceso a la vivienda, especialmente entre la gente más joven.

En Alar del Rey, el 'Proyecto de construcción de vivienda de alquiler municipal y su integración en el paisaje de ribera', con un presupuesto de 1,6 millones de euros, se trata de un proyecto similar al de Barruelo, pero con casas adosadas y de nueva planta. La construcción de viviendas irá acompañada de la restitución ambiental y ecológica del lugar, una zona próxima a la ribera del río Pisuerga y a una senda paralela al curso fluvial muy utilizada para paseo y la actividad física. Finalmente, el proyecto incluye un vial que cierra la trama urbana y crea una malla conectará las futuras viviendas con el centro urbano.

Para Herrera de Pisuerga, se han previsto dos proyectos, el primero, dotado con 900.000 euros, es la rehabilitación del mercado de ganado, que ahora está ocupada en parte por el aula arqueológica y dispone de otras estancias que están vacías. Se destinará a uso social e incluirá la ampliación de los espacios y la modernización y digitalización del aula arqueológico.

El otro proyecto, con un presupuesto de 400.000 euros, consistirá en la rehabilitación del polideportivo municipal en clave de eficiencia energética. Este edificio, única instalación de este tipo de la localidad, no tiene de aislamiento y climatización por lo que se hace muy complicado su uso para la actividad física en invierno.

La Diputación recuerda que 'Territorio Personas' no solo se integra en los objetivos de la Agenda Rural de Palencia, sino que, además, es posible gracias a la propia Agenda, ya que uno de los requisitos para poder optar a esta convocatoria es haber elaborado previamente esta importante herramienta. Además, se corresponde con los retos frente a los que el equipo de gobierno está redoblando sus esfuerzos: el demográfico y la vivienda.