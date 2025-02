La Diputación aspira a nuevos fondos Feder para dotar de vivienda a la zona de Aguilar

J. Olano Palencia Miércoles, 19 de febrero 2025, 15:43 Comenta Compartir

La Diputación de Palencia está entre las siete diputaciones que más fondos europeos ha conseguido hasta el momento, que en cifras se traduce en más ... de 20 millones de euros. La institución recalca que siendo una de las siete diputaciones con menor presupuesto de las 31 que han participado en ese estudio, el dato de los fondos europeos recibidos da idea «del esfuerzo que efectúa la Diputación de Palencia, no solo en la captación sino también en la gestión y ejecución de los Fondos Next Generation», ha subrayado la presidenta, Ángeles Armisén. Pero la Diputación no se quiere quedar ahí, sino optar a nuevos fondos, en este caso a un nuevo proyecto de fondos Feder de 10 millones de euros para impulsar la construcción de vivienda en el área de zonas sensibles que la demandan como son Aguilar, Herrera, Barruelo y Alar del Rey, municipios a los que también prevé también dotar de otros servicios esenciales.

Para ello, ha sometido a la aprobación del pleno el Plan de Actuación Integrado (PAI) 'Diputación de Palencia. Territorio Personas', un proyecto que integra Aguilar de Campoo, Herrera de Pisuerga, Barruelo de Santullán y Alar del Rey, a los que quiere dar respuesta a las necesidades existentes, asentar población e impulsar el crecimiento de la industria y de los servicios. Lo ha aclarado la presidenta de la Diputación, que se han elegido esas zonas por una cuestión de priorizar demandas y que si la cuantía a la que se pudiera optar fuera mayor, se trataría de llegar a otras necesidades de otros municipios. Ha remarcado también que con la presentación a esta convocatoria, la Diputación continúa aprovechando todas las oportunidades de financiación exterior, lo que le permite «seguir avanzando en la modernización y desarrollo de la provincia con una gestión económica eficaz y sostenible». El plan ha sido aprobado este miércoles por unanimidad en un pleno extraordinario en la institución, un trámite necesario previo a la presentación del proyecto a la convocatoria 'Asignación de senada financiera FEDER a planes integrados de entidades locales en el marco del desarrollo urbano sostenible' con cargo al Fondo Europeo Regional en el periodo 2021-2027 del Ministerio de Hacienda. No obstante, los cuatro ayuntamientos que pueden salir beneficiados también previamente han dado el visto bueno a la propuesta. Tras el pleno y acompañada de los vicepresidentes primera y segundo, María José de la Fuente y Urbano Alonso, la presidenta de la Diputación ha desgranado el contenido y objetivos del Plan de Actuación Integrado, que tiene un presupuesto de 10 millones de euros, de los que el 60% serían financiados por fondos Feder (6 millones de euros), el 20% por la Diputación (2 millones de euros) y el otro 20% (2 millones) por los cuatro ayuntamientos, repartidos en diferentes cantidades. El PAI 'Diputación de Palencia. Territorio Personas' no solo se integra en los objetivos de la Agenda Rural de Palencia, sino que, además, es posible gracias a esa Agenda aprobada en 2022, ya que uno de los requisitos para poder optar a esta convocatoria es haber elaborado previamente esta importante herramienta. Además, según ha explicado la presidenta, «se corresponde con los retos frente a los que el equipo de gobierno está redoblando sus esfuerzos; el primero y sobre el que giran todas sus políticas: el demográfico; y el segundo, que se enlaza con el primero y que es una de las principales preocupaciones de los alcaldes y vecinos, la vivienda». Este plan persigue un doble objetivo. Por un lado, consolidar y potencia una de las zonas de la provincia con mayor capacidad transformadora a nivel económico y cuya experiencia pueda servir para motivar a otras zonas a iniciar el camino de la transformación eficiente y sostenible de sus territorios. El otro objetivo es fijar y atraer población ofreciendo facilidades para asentarse y aumentando los atractivos para quedarse a vivir y a trabajar. La Diputación, mediante una reflexión estratégica a partir de conocimientos propios y la revisión de la Agenda Rural de Palencia, determinó el área conformada por cuatro municipios limítrofes ubicados en el noroeste de la provincia, que son lo que cumplen los requisitos de las bases de la convocatoria. Este área está compuesta por un municipio de más de 5.000 habitantes, Aguilar de Campoo como cabecera de comarca, y otros tres que suman más de 10.000 habitantes y que son Barruelo de Santullán, Alar del Rey y Herrera de Pisuerga, en total 15.000 vecinos, una décima parte de toda la provincia, incluidos los habitantes de la capital. Aguilar de Campoo se presenta como la cabecera de comarca, con 6.823 habitantes, y el principal núcleo de dinamismo socioeconómico de la zona norte con un importante crecimiento productivo y empresarial en los últimos años. No obstante, el crecimiento de la oferta laboral no ha ido acompañada de un crecimiento de la oferta residencial por falta de espacio urbanizado y parcelas donde construir. Según datos consolidados de Movilidad Cotidiana de la estadística experimental del INE, en 2019 llegaban diariamente a Aguilar 1.542 personas, lo que supone una media de más del 21% del total de la población censada, una cifra extraordinariamente elevada e inusual. El proyecto de Aguilar para esta convocatoria de la Diputación a los fondos Feder es 'Proyecto de Estrategia de reforma urbana para el acceso a nuevos desarrollos de vivienda' con un presupuesto de 5,5 millones de euros, resultado de la coordinación con el Gobierno regional. Persigue dotar de las infraestructuras necesarias para una mayor accesibilidad y conexión con sector sur donde la Junta tiene prevista la construcción de 800 viviendas, de las que más del 50% son protegidas. Las acciones incluidas en el plan son el acondicionamiento del Paseo del Soto, la construcción de puentes sobre el río Pisuerga de otro puente y sobre el cuérnago del Pisuerga, la urbanización de la calle Molino Turruntero y de la avenida de la Constitución, la ampliación del vial de la avenida de Villallano y conexión la con las avenidas de Burgos y Santander, la construcción de la acera complementaria al carril bici de acceso al polígono industrial y la puesta en valor del yacimiento romano de Huerta Varona. El objetivo es garantizar una movilidad eficiente en la zona, con prioridad para los medios blandos y saludables, reestructurar los viales y evitar el colapso del tráfico rodado en una zona de gran expansión población. Por su parte, Herrera de Pisuerga, con 1.898 habitantes, y a solo 20 minutos en coche de Aguilar, ha conseguido estabilizar el descenso de población, pero requiere de un mayor atractivo y mejora de los servicios urbanos como una herramienta para retener población. En Herrera, se han previsto dos proyectos, el primero, dotado con 900.000 euros, es la rehabilitación del antiguo mercado de ganado, que ahora está ocupado en parte por el aula arqueológica y dispone de otras estancias que están vacías. Se destinará a uso social e incluirá la ampliación de los espacios y la modernización y digitalización del aula arqueológico. La actuación supondrá, igualmente, la mejora de la eficiencia energética del edificio. El otro proyecto, con un presupuesto de 400.000 euros, consistirá en la rehabilitación del polideportivo municipal en clave de eficiencia energética. Este edificio, única instalación de este tipo de la localidad, no tiene de aislamiento y climatización, por lo que se hace muy complicado su uso para la actividad física en invierno. Barruelo de Santullán, por su parte, con 1.160 habitantes y a 15 minutos de Aguilar, también sufre la disminución de su oferta de vivienda, especialmente en los últimos años. En este municipio está previsto el proyecto de remodelación del antiguo auditorio para la construcción de vivienda de alquiler municipal, con un presupuesto de 1,6 millones de euros. Se trata de la conversión del antiguo auditorio Nicolás Torre en un complejo de viviendas de alquiler municipal de dos plantas y otra planta con garajes creando un edificio eficiente. De esta manera, se daría respuesta a la problemática falta de acceso a la vivienda, especialmente entre la gente más joven. Noticias relacionadas Palencia 85 familias se han asentado en los dos últimos años en el ámbito rural Esther Bengoechea Aguilar acelera esfuerzos ante las necesidades de vivienda Almudena Álvarez Una inversión de 10 millones para dotar a Aguilar de viviendas públicas Finalmente, Alar del Rey, con 912 habitantes, y también a 15 minutos de Aguilar y a 8 de Herrera, proporciona trabajadores para los otros municipios, pero tiene dificultades para acoger a nuevos habitantes también por la falta de parque de viviendas. Para Alar del Rey, el plan incluye el proyecto de construcción de viviendas de alquiler municipal y su integración en el paisaje de ribera, con un presupuesto de 1,6 millones de euros. Se trata de un proyecto similar al de Barruelo, pero con casas adosadas y de nueva planta. La construcción de viviendas irá acompañada de la restitución ambiental y ecológica de una zona próxima a la ribera del río Pisuerga y a una senda paralela al curso fluvial muy utilizada para paseo y la actividad física. Finalmente, el proyecto incluye un vial que cierra la trama urbana y crea una malla conectará las futuras viviendas con el centro urbano. Los cuatro municipios tienen una elevada interrelación socioeconómica y territorial, y existe en la zona un importante circuito de movilidad cotidiana entre sus habitantes, ya sea por motivos laborales, académicos, atencionales o culturales. Además, conforma uno de los corredores más dinámicos de los últimos años en el país, especialmente en la zona norte.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión