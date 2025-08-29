El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El detenido, custodiado por un guardia civil. El Norte

Palencia

Detenido tras agredir y dejar inconsciente a otro hombre en Prádanos de Ojeda

Ocurrió en las fiestas de la localidad y el joven de 18 años y nacionalidad hondureña golpeó a la víctima en costado, rostro y torso

El Norte

El Norte

Palencia

Viernes, 29 de agosto 2025, 11:16

La Guardia Civil de Palencia ha detenido a un joven de 18 años y nacionalidad hondureña como supuesto autor de un delito de lesiones graves, tras agredir a una persona durante las fiestas patronales de Prádanos de Ojeda.

Los hechos se produjeron durante la mañana del pasado día 10, tras una discusión entre dos grupos de jóvenes que se había resuelto de forma pacífica. Instantes después, la víctima se desplazó hasta la barra del bar, lugar en el que fue agredido por un joven que no había participado en la anterior discusión, recibiendo varios golpes en costado, rostro y torso, quedando inconsciente en el suelo.

Cuando los amigos de la víctima observaron la agresión acudieron a socorrerle, llamando seguidamente a una ambulancia, que le trasladó al centro de salud de Herrera de Pisuerga.

Tras la denuncia presentada por un familiar de la víctima, la Guardia Civil de Palencia inició una investigación que permitió identificar al autor de esta agresión, siendo detenido por los agentes.

Las diligencias instruidas, junto al detenido, han quedado a disposición del Juzgado de Instrucción de Cervera de Pisuerga.

