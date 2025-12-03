El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Detenido por quebrantar una orden de alejamiento de la mujer que le acompañaba

Un vecino dio la voz de alarma al observar a la pareja en una actitud vigilante y huidiza por su portal

Palencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:10

La Policía Nacional detuvo en la mañana del lunes a un hombre de 57 años como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena.

Tras recibir la sala operativa CIMACC 091 el aviso de un vecino de que había visto a una pareja en actitud vigilante y huidiza por su portal, una patrulla de Policía Nacional se acercó rápidamente al lugar, localizando por las inmediaciones a un hombre y a una mujer que coincidían con las características señaladas por el alertante.

Si bien al principio, durante la identificación policial, la mujer decía no conocer al hombre que le acompañaba, tras realizar las comprobaciones habituales en las bases de datos, se comprobó que el hombre tenía en vigor una orden de alejamiento y de comunicación con respecto a la mujer a la que se estaba acompañando, no pudiéndose acercar a una distancia inferior a 100 metros. Por ese motivo, la Policía Nacional procedió a su detención y traslado a las dependencias de la Comisaría Provincial de Palencia. Durante su detención se le levantó un acta por falta de respeto y se le propondrá para sanción.

Además, se comprobó que la pareja se encontraba en el lugar porque iban a visitar a un conocido pero se habían equivocado de vivienda, lo que en un primer momento alertó al vecino.

Tras pasar este miércoles a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6, se ha decretado el ingreso en prisión del hombre de 57 años.

