Investigada en Palencia tras apropiarse de 100 décimos del Sorteo del Niño La mujer ni los abonó ni los devolvió a la administración de lotería que los dejó en depósito para su venta en un establecimiento comercial de Villalobón

El Norte Palencia Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:54

Agentes de la Guardia Civil de Palencia investigaron a una mujer, de 39 años de edad y de nacionalidad paraguaya, como presunta autora de un delito de apropiación indebida tras no devolver 100 décimos del Sorteo Extraordinario del Niño de 2025, cuyo valor total asciende a 2.000 euros, ni abonar el importe correspondiente a los que había vendido.

Los hechos se remontan a la campaña del Sorteo del Niño de 2025, cuando una administración de lotería de la ciudad de Palencia dejó en depósito 100 décimos para su venta en un establecimiento comercial de la localidad de Villalobón.

Una vez finalizado el periodo de venta, la administración reclamó tanto los décimos no vendidos como la recaudación correspondiente a los comercializados, sin obtener respuesta.

Ante la falta de entrega, el titular de la administración presentó denuncia ante la Guardia Civil, que inició la instrucción de diligencias que culminaron con la investigación de una persona por un delito de apropiación indebida.