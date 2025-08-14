Destrozan con una pintada el mural del patio de la Fundación Caneja
Las cámaras registran el acceso de madrugada de un individuo que ha escrito 'Harto de pintar gratis' sobre la obra 'Polilla' de elDimitry
Palencia
Jueves, 14 de agosto 2025, 07:42
'Harto de pintar gratis' es el título del desastre acaecido sobre una obra del artista elDimitry inaugurada el pasado mes de julio en los ... exteriores de la Fundación Díaz-Caneja. Las cámaras de la entidad cultural han registrado cómo la pasada madrugada, a las 1:30 horas, un individuo accede al patio de la Fundación Caneja y vandaliza el mural titulado 'Polilla'.
Se trata del tercer mural urbano que la Fundación Díaz-Caneja de Palencia inauguró el 17 de julio dentro del proyecto 'Caneja Urbana', una intervención urbana creada 'in situ' por el artista local elDimitry, que explicaba ese día había tardado seis días en terminar este mural.
Diego Nestar Rosales, conocido artísticamente como elDimitry (Palencia, 1979), ha demostrado siempre una inclinación por el dibujo que comenzó desde la infancia, cuando garabateaba cualquier superficie a su alcance. Esta pulsión visual se convirtió con el tiempo en el eje central de una trayectoria artística tan personal como versátil, que ahora se podía contemplar en el patio de la Fundación Díaz Caneja y que ha sido estropeado totalmente con las letras en un color semidorado 'Harto de pintar gratis'.
La dirección de la Fundación Díaz-Caneja analizará con el artista de 'Polillas' la posibilidad de restaurar el mural tras el acto vandálico registrado o proceder a su borrado.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.