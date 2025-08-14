El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El mural de elDimitry ha amanecido con un acto vandálico este miércoles. Manuel Brágimo

Destrozan con una pintada el mural del patio de la Fundación Caneja

Las cámaras registran el acceso de madrugada de un individuo que ha escrito 'Harto de pintar gratis' sobre la obra 'Polilla' de elDimitry

J. Olano

J. Olano

Palencia

Jueves, 14 de agosto 2025, 07:42

'Harto de pintar gratis' es el título del desastre acaecido sobre una obra del artista elDimitry inaugurada el pasado mes de julio en los ... exteriores de la Fundación Díaz-Caneja. Las cámaras de la entidad cultural han registrado cómo la pasada madrugada, a las 1:30 horas, un individuo accede al patio de la Fundación Caneja y vandaliza el mural titulado 'Polilla'.

