Destrozan con una pintada el mural del patio de la Fundación Caneja

'Harto de pintar gratis' es el título del desastre acaecido sobre una obra del artista elDimitry inaugurada el pasado mes de julio en los ... exteriores de la Fundación Díaz-Caneja. Las cámaras de la entidad cultural han registrado cómo la pasada madrugada, a las 1:30 horas, un individuo accede al patio de la Fundación Caneja y vandaliza el mural titulado 'Polilla'.

Se trata del tercer mural urbano que la Fundación Díaz-Caneja de Palencia inauguró el 17 de julio dentro del proyecto 'Caneja Urbana', una intervención urbana creada 'in situ' por el artista local elDimitry, que explicaba ese día había tardado seis días en terminar este mural.

Diego Nestar Rosales, conocido artísticamente como elDimitry (Palencia, 1979), ha demostrado siempre una inclinación por el dibujo que comenzó desde la infancia, cuando garabateaba cualquier superficie a su alcance. Esta pulsión visual se convirtió con el tiempo en el eje central de una trayectoria artística tan personal como versátil, que ahora se podía contemplar en el patio de la Fundación Díaz Caneja y que ha sido estropeado totalmente con las letras en un color semidorado 'Harto de pintar gratis'.

La dirección de la Fundación Díaz-Caneja analizará con el artista de 'Polillas' la posibilidad de restaurar el mural tras el acto vandálico registrado o proceder a su borrado.