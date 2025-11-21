El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El concejal de Urbanismo conversa con el edil de Hacienda y la alcaldesa. Lucía Gil Maestro

El desarrollo urbanístico de la Calle Jardines permitirá construir un centro de día para mayores en la zona sur

El pleno da su aprobación al proyecto definitivo para unos terrenos en los que se prevén 150 viviendas de protección pública

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:24

Comenta

No hubo demasiado debate. Prácticamente todos los grupos políticos, así como los concejales no adscritos votaron a favor. Solo la abstención de IU-Podemos impidió ... un resultado unánime. Y fue este detalle el que generó el intercambio de impresiones, que estuvo protagonizado en este caso por el concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, y el portavoz y único edil de la coalición izquierdista, Rodrigo San Martín, quien justificó su falta de apoyo en que el Ayuntamiento se hizo con los terrenos a raíz de la sentencia de la calle Jardines, por la que se obligó a pagar al Consistorio casi 27 millones de euros a la Diputación Provincial por la expropiación de ese suelo, más el que se utilizó para completar esa vía que discurre paralela al trazado del ferrocarril.

