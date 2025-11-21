El desarrollo urbanístico de la Calle Jardines permitirá construir un centro de día para mayores en la zona sur

No hubo demasiado debate. Prácticamente todos los grupos políticos, así como los concejales no adscritos votaron a favor. Solo la abstención de IU-Podemos impidió ... un resultado unánime. Y fue este detalle el que generó el intercambio de impresiones, que estuvo protagonizado en este caso por el concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, y el portavoz y único edil de la coalición izquierdista, Rodrigo San Martín, quien justificó su falta de apoyo en que el Ayuntamiento se hizo con los terrenos a raíz de la sentencia de la calle Jardines, por la que se obligó a pagar al Consistorio casi 27 millones de euros a la Diputación Provincial por la expropiación de ese suelo, más el que se utilizó para completar esa vía que discurre paralela al trazado del ferrocarril.

Y fue también en el marco de ese debate en el que se avanzó un detalle hasta ahora desconocidos sobre la previsión del equipo de gobierno municipal sobre el futuro de esos terrenos. Se ha hablado ya en numerosas ocasiones de las 150 viviendas de protección pública que pueden construirse en esa zona, una vez que se desarrolle el llamado PERI 6 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Palencia. También se ha incidido en que una parte del suelo se reservará para la construcción de un equipamiento público y que hay otra parcela destinada a una instalación deportiva. Pero sobre lo que no se ha hablado prácticamente hasta el momento ha sido de cuál puede ser el destino final de ese equipamiento.

Un centro de día para atender a las personas mayores de la zona sur de la ciudad. Ese fue el proyecto que avanzó el concejal de Urbanismo cuando le reprochó al portavoz de IU-Podemos su falta del apoyo en la votación que daba la aprobación definitiva a la propuesta de urbanización de esos terrenos ubicados entre la calle Jardines y las pistas deportivas de San Telmo.

En estos momentos los dos centros de día con los que cuenta Palencia quedan alejados de la zona sur. Uno se ubica en el barrio de San Juanillo, en el lado este de la ciudad, en el llamado otro lado de las vías, y el segundo centro se localiza en la calle de La Puebla, en la antigua clínica de la Cruz Roja. El tercero de estos equipamientos podría ubicarse en esos terrenos de la calle Jardines, tal y como manifestó el concejal de Urbanismo, quien reconoció tras la sesión plenaria que este proyecto es una de las actuaciones que baraja el equipo de gobierno en su hoja de ruta de desarrollo futuro de la ciudad, aunque también indicó que no es la única posibilidad. «Creemos que un centro de día para personas mayores en la zona sur es necesario y es nuestra primera opción, pero no estamos cerrados a otras opciones. No sería tampoco un lugar malo para una residencia universitaria si la Universidad de Valladolid nos hace una propuesta en este sentido», manifestó el concejal socialista.

Al final, como se ha visto, el expediente salió adelante con lo que el desarrollo urbanístico de la zona puede ya llevarse a cabo. Sin embargo, el proceso, tal y como reconoció el edil de Urbanismo, está todavía lejos de completarse, porque para que la intervención puede llevarse a cabo es necesario que el Ayuntamiento disponga de crédito presupuestario, 2,5 millones de euros, que se han consignado en la propuesta de presupuestos para 2026 que ha elaborado el equipo socialista y que debe también pasar por el pleno. Si se aprueban cuentas, entonces, el Ayuntamiento aprobará la gestión urbanística de las parcelas a través de una proyecto de actuación, en el que se definan los bloques para albergar esas 152, como máximo, viviendas protegidas, esa parcela dotacional y una instalación deportiva.

El concejal de IU-Podemos, a pesar de los reproches del edil de Urbanismo, se mantuvo en su posición y se inclinó por una abstención, al entender que el Ayuntamiento de Palencia se había visto obligado a pagar de forma injusta casi 27 millones de euros por unos terrenos, «que no valen ese dinero», debido a un acuerdo que firmaron inicialmente el PP y el PSOE desde respectivos gobiernos en la Diputación y el Ayuntamiento, que finalmente derivaron en un conflicto judicial, que se cerró con una sentencia contraria a los intereses del Consistorio, que se vio obligado a aceptar un elevado justiprecio de expropiación por los terrenos de la calle Jardines.