El futuro de las viviendas protegidas de la calle Jardines se decide este jueves en el pleno municipal

Llega al pleno con casi un año de retraso. Un olvido por parte del Ayuntamiento de la obligación de publicar el periodo de exposición pública ... en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia obligó a que tuviese que abrirse un nuevo periodo de alegaciones, que ha retrasado el proceso alrededor de nueve meses.

Pero al fin llega. Y lo hace en pleno debate público sobre la necesidad urgente de que se construyan nuevas viviendas en la ciudad, especialmente de aquellas que cuenta con algún grado de protección pública, como son las previstas en al PERI 6 del planeamiento urbanístico de Palencia, dado que se trata de terrenos de propiedad municipal, que, aunque se vendan a promotores privados, deben en todo caso -así lo marca la Ley de Urbanismo- destinarse al mercado de viviendas protegidas y no de precio libre.

Se trata de un proyecto que, en el momento en que se complete, pondrá a disposición de los ciudadanos un parque de entre 150 y 170 nuevos pisos de protección pública en la zona sur de la ciudad. El PERI 6 comprende un triángulo de tierra situado entre la calle Jardines y las instalaciones deportivas de San Telmo.

El terreno es de propiedad municipal, dado que le fue entregado al Ayuntamiento en el marco de la operación urbanística que permitió completar el trazado de la calle Jardines y que se gestionó como una expropiación de terrenos por parte del Consistorio a la Diputación. Al final, tras años de desencuentro en cuanto al precio, los tribunales estimaron la demanda de la institución provincial y el Ayuntamiento se ha visto judicialmente obligado a pagar un justiprecio de más de 19 millones, que con los intereses de demora se ha elevado a casi 27 millones de euros.

En el marco de la operación, además del suelo para completar la calle, que se encontraba cortada, se entregó estos terrenos al Ayuntamiento, además de las instalaciones deportivas, entre otros aspectos. Con el suelo ya en sus manos, el Consistorio inició el desarrollo urbanístico de estos terrenos, cuya denominación en el Plan General de Urbanismo es PERI 6, y el objetivo final es impulsar la construcción de entorno a 150 nuevas viviendas de protección pública. Esos terrenos ocupan 23.226 metros cuadrados y se trata en su mayor parte de suelo residencial (un 80%). El 20% restante de la superficie puede ser dotacional o dedicarse al sector terciario, según se refleja en la ficha del PERI-6 (denominación de estos terrenos) que se recoge en el Plan General de Ordenación Urbana. También se especifica que debe construirse una pista deportiva de al menos 90 por 45 metros cuadrados, y debe llevar un viario central con dos líneas de árboles paralelo al trazado del ferrocarril.

El Pleno municipal debe este jueves votar la aprobación definitiva de este desarrollo urbanístico, que recibió la aprobación inicial en octubre de 2024. Una vez que se ha completado de forma correcta la fase de exposición pública, la propuesta debe someterse al dictamen plenario, que en el caso de ser positivo, permitirá encarar la fase final del proyecto, que será la urbanización de los terrenos. Se trata llevar adelante el modelo de planificación técnica que se aprobará en el pleno. En él se determina cómo se abordará la actuación, qué espacios se reservan para vivienda, cuáles para otros posibles usos, por dónde discurrirán los viales de acceso y el resto de sistemas generales que acompañan a cualquier área residencial.

Pero para poder llevar a cabo esas obras de urbanización, que deben ser previas a la posible construcción de viviendas o equipamiento públicos, es necesario disponer de una buena provisión de fondos, que, en este caso, deben salir de las arcas municipales. La primera valoración de los costes sitúa la inversión en torno a los 2,5 millones de euros, que deberán figurar en las cuentas del Ayuntamiento para el próximo año.

Pero el equipo de gobierno municipal, del PSOE, se encuentra con un nuevo problema en esta fase del procedimiento, la necesidad de encontrar apoyos políticos para su propuesta de presupuestos de 2026. Los socialistas solo cuentan en la actualidad con diez votos en el pleno, por lo que, al igual que en la propia aprobación definitiva del PERI 6, es necesario que el equipo de gobierno encuentre aliados para la votación presupuestaria -al menos tres votos más para alcanzar la mayoría absoluta-. Porque sin presupuestos, el Ayuntamiento de Palencia no dispondrá de fondos para acometer este proyecto, así como muchas de las inversiones previstas para el próximo año.