Nicanor Sen, junto al subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago. Lucía Burón Cabrero-Ical

El delegado del Gobierno recalca que Adif es «sensible» con todas las ciudades por las que circulan los trenes

Nicanor Sen señala que el Ayuntamiento actúa de forma similar a otras administraciones o asociaciones que plantean demandas por cuestiones ferroviarias

El Norte

El Norte

Palencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 21:19

Comenta

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha manifestado en Palencia que el Ejecutivo central, el Ministerio de Transporte y Adif son «extremadamente sensibles» a cualquier intervención en núcleos urbanos o rústicos por donde discurre la red ferroviaria.

De esta forma, el representante del Gobierno ha valorado la decisión del Ayuntamiento de Palencia de remitir un requerimiento entre administraciones a la empresa pública Adif para que anule de forma definitiva el proyecto de colocación de pantallas acústicas a lo largo del trazado ferroviario en la capital palentina.

Nicanor Sen equiparó la actuación del Consistorio «a la de cualquier otro ayuntamiento o asociación», y recordó que «los expedientes judicializados seguirán su curso».

Además, el delegado del Gobierno quiso poner en valor el ramal de alta velocidad que unirá Palencia con Cantabria, y destacó su función como «dinamizador territorial« y de »cumplimiento de criterios de sostenibilidad en todas las infraestructuras de comunicaciones», según recoge la agencia Ical.

El delgado del Gobierno ha efectuado estas declaraciones después de que la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, también del PSOE, haya anunciado que el requerimiento a Adif es un paso previo necesario al recurso ante los tribunales.

